На Стойленский ГОК поступил второй буровой станок новейшей модификации

Брат-близнец этой внушительной машины без нареканий работает в стойленском карьере уже больше года.

Основное отличие новых буровых станков производства воронежской компании «Рудгормаш» - более длинный питающий кабель, который значительно расширил зону работы машины без переподключения к питающей ячейке. Чтобы реализовать это техническое решение, конструкторы увеличили напряжение питания в 15 раз, с 380 вольт до 6000, а питающий трансформатор, который понижает напряжение с 6000 вольт до 380, установили прямо на борту машины.

Следующий буровой станок такого же типа ждут в стойленском карьере уже в этом году.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/JbFu_PaRujk

— Этот буровой станок поступил в начале года взамен старого отработанного оборудования, — рассказывает исполняющий обязанности начальника бурового участка Сергей Чуев.

— Давно мы ждали такую технику. Она аналогична оборудованию, поступившему на комбинат в конце 2016 года — предыдущий станок такого же типа. Техника зарекомендавала себя с хорошей стороны, поэтому мы возлагаем на неё очень большие надежды.

- При перемещении таких буровых станков перецепка кабеля требуется реже, — объясняет Сергей Чуев.- Времени на электромонтажные работы уходит меньше, а значит, машины дольше находятся в работе, и за счет этого их производительность — выше.

Новым буровым станком управляет молодой экипаж. Машинист Алексей Павлов сравнивает свою нынешнюю технику с той, на которой работал раньше, и не скрывает удовлетворения:

— Раньше мне не риходилось работать на машинах с электронным управлением, хотя таких, компьютеризированных буровых станков у нас на участке уже несколько. Они не позволяют машинисту сделать ничего лишнего, например, включить несколько режимов работы одновременно: сразу отобразится ошибка. Вместо рычагов — джойстики, и они под рукой, что очень удобно. На экране я вижу всю рабочую зону — изображение передаётся с внешних видеокамер.Кресло комфортное, есть кондиционер и вентиляция. Чувствую себя как в кабине самолёта!