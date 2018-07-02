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Армия и Флот

Балтийский флот получил 2 истребителя Су-30СМ

  •  © Фото из открытых источников

72-я гвардейская авиационная база морской авиации Балтийского флота, базирующаяся на аэродроме Черняховск в Калининградской области, получила очередную пару двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Самолёты с бортовыми номерами 76 и 77 «синий» изготовлены Иркутским авиационным заводом и названы «Черняховск» и «Калининград».

  •  © Фото из открытых источников

Это уже вторая партия Су-30СМ, переданная Министерству обороны Иркутским авиационным заводом в этом году, в апреле 4 истребителя Су-30СМ были переданы ВВС России.

Фото vonsolovey.livejournal.com

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Авиация, ИАЗ, Иркут, истребители, Су-30СМ, Морская авиация ВМФ, Балтийский флот
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