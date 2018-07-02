В Атомэнергомаше напечатали на 3D-принтере головной образец сложной детали
Специалисты института технологии поверхности и наноматериалов АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовили головной образец детали типа «Колесо» для промышленного электронасоса.
Работа выполнялась по заказу АО «ОКБМ Африкантов» на созданном в ЦНИИТМАШ первом отечественном 3D-принтере SLM для изготовления металлических изделий.
В ходе работ впервые в работе был применён металлический порошок отечественного производства — он имеет специальную форму и фракцию для обеспечения качественного сплавления.
Кроме того, опытный образец рабочего колеса для насоса методом 3D-печати также был изготовлен в России впервые.
Проведённая научно-исследовательская работа позволит определить дальнейшие шаги по внедрению технологии 3D-печати для изготовления ответственных деталей.
Директор института технологии поверхности и наноматериалов Владимир Береговский прокомментировал: «В процессе этой работы мы поняли, что наша установка и наши специалисты готовы к таким нестандартным задачам, к настолько сложной геометрии детали».
«Дальше речь идёт о повышении точности изготовления изделия и получении прочностных механических характеристик, соответствующих характеристикам используемого сплава. Впереди по-прежнему много работы».
По оценкам специалистов, внедрение 3D-печати позволит в несколько раз сократить время изготовления деталей со сложной геометрией, поскольку их производство традиционным способом является трудоёмким процессом.
Головной образец, отпечатанный по технологии ЦНИИТМАШ, пройдёт в ОКБМ Африкантов осмотр и рентгенографию. Изделие разрежут, оценят его плотность, однородность и другие необходимые характеристики.
Затем с учётом замечаний ОКБМ Африкантов специалисты ЦНИИТМАШ изготовят второе колесо, которое испытают на стендах в ОКБМ.
02.07.1816:36:03
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