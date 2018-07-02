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Производство

В Атомэнергомаше напечатали на 3D-принтере головной образец сложной детали

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Специалисты института технологии поверхности и наноматериалов АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовили головной образец детали типа «Колесо» для промышленного электронасоса.

Работа выполнялась по заказу АО «ОКБМ Африкантов» на созданном в ЦНИИТМАШ первом отечественном 3D-принтере SLM для изготовления металлических изделий.

В ходе работ впервые в работе был применён металлический порошок отечественного производства — он имеет специальную форму и фракцию для обеспечения качественного сплавления.

Кроме того, опытный образец рабочего колеса для насоса методом 3D-печати также был изготовлен в России впервые.

Проведённая научно-исследовательская работа позволит определить дальнейшие шаги по внедрению технологии 3D-печати для изготовления ответственных деталей.

Директор института технологии поверхности и наноматериалов Владимир Береговский прокомментировал: «В процессе этой работы мы поняли, что наша установка и наши специалисты готовы к таким нестандартным задачам, к настолько сложной геометрии детали».

«Дальше речь идёт о повышении точности изготовления изделия и получении прочностных механических характеристик, соответствующих характеристикам используемого сплава. Впереди по-прежнему много работы».

По оценкам специалистов, внедрение 3D-печати позволит в несколько раз сократить время изготовления деталей со сложной геометрией, поскольку их производство традиционным способом является трудоёмким процессом.

Головной образец, отпечатанный по технологии ЦНИИТМАШ, пройдёт в ОКБМ Африкантов осмотр и рентгенографию. Изделие разрежут, оценят его плотность, однородность и другие необходимые характеристики.

Затем с учётом замечаний ОКБМ Африкантов специалисты ЦНИИТМАШ изготовят второе колесо, которое испытают на стендах в ОКБМ.

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http://www.atominfo.ru/newss/z0711.htm

ЦНИИТМАШ, ОКБМ Африкантов, 3D-печать, ядерное машиностроение, производство, Росатом, Атомэнергомаш
  • Нет аватара nabludatel71
    02.07.1816:36:03

    Может я консерватор, но не хотелось бы, чтобы атомное оборудование печатали на принтере. Маловато пока референций у таких материалов по сравнению с традиционными. Жизнь и здоровье тысяч людей дороже новомодных штук. Пусть в гражданском секторе попользуют хотя бы лет 10.

    #1049138
    • Нет аватара Иван Кутузов
      02.07.1817:02:55

      Так в гражданском секторе тих деталей маловато из-за их цены — пока кусается. Малый и средний бизнес еще не скоро будет их массово использовать из-за этого. Собственно, когда цены станут демократическими (упадут раза в 2), машиностроение изменится качественно — малые и средние предприятия-разработчики и производители радикально изменят облик своих машин, который сейчас скован доступными им технологиями и бюджетами.

      А так, если испытания прошла, то почему бы и нет. Именно космос, авиация и атомная отрасль сейчас и могут себе позволить такие детали. Им и двигать эту технологию, а не наоборот.

      Отредактировано: Иван Кутузов~17:05 02.07.18
      #1049154
  • Нет аватара Иван Кутузов
    02.07.1816:56:34

    Фотография, вероятно, не финишной версии детали, а прототипа? — В тексте стоит SLM, а на фотографии как будто пластиковая FDM?

    Отредактировано: Иван Кутузов~16:57 02.07.18
    #1049152
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