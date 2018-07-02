ССЗ «Вымпел» передал погранслужбе ФСБ России патрульный катер «Мангуст» с заводским номером 02652
30 июня государственная комиссия подписала приёмный акт на скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст» с заводским номером 02652.
«Мангуст» с заводским номером 02652 был спущен на воду 21 мая, прошёл швартовные, ходовые, приёмо-сдаточные испытания, в ходе которых подтвердил соответствие тактико-техническим характеристикам. Катер будет нести службу на Чёрном море.
Катера проекта 12150 «Мангуст» предназначены для контроля за соблюдением кораблями установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней, а также в прилегающих прибрежных районах моря. Катер способен выполнять задачи, входящие в обязанности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.
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