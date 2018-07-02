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Армия и Флот

ССЗ «Вымпел» передал погранслужбе ФСБ России патрульный катер «Мангуст» с заводским номером 02652

30 июня государственная комиссия подписала приёмный акт на скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст» с заводским номером 02652.

  •  © www.vympel-rybinsk.ru

«Мангуст» с заводским номером 02652 был спущен на воду 21 мая, прошёл швартовные, ходовые, приёмо-сдаточные испытания, в ходе которых подтвердил соответствие тактико-техническим характеристикам. Катер будет нести службу на Чёрном море.

  •  © vympel-rybinsk.ru

Катера проекта 12150 «Мангуст» предназначены для контроля за соблюдением кораблями установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней, а также в прилегающих прибрежных районах моря. Катер способен выполнять задачи, входящие в обязанности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.

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http://www.vympel-rybinsk.ru/podpisan-priyomnyiy-akt-na-mangust-s-zavodskim-nomerom-02652.html

Вымпел, Рыбинск, Ярославская область, 12150
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