ССЗ «Вымпел» передал погранслужбе ФСБ России патрульный катер «Мангуст» с заводским номером 02652

30 июня государственная комиссия подписала приёмный акт на скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст» с заводским номером 02652.

«Мангуст» с заводским номером 02652 был спущен на воду 21 мая, прошёл швартовные, ходовые, приёмо-сдаточные испытания, в ходе которых подтвердил соответствие тактико-техническим характеристикам. Катер будет нести службу на Чёрном море.

Катера проекта 12150 «Мангуст» предназначены для контроля за соблюдением кораблями установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней, а также в прилегающих прибрежных районах моря. Катер способен выполнять задачи, входящие в обязанности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.