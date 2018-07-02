Окская судоверфь сдала в эксплуатацию несамоходную наливную баржу «Белмакс 3»

29 июня 2018 года Окская судоверфь (Нижегородская область) сдала третью мелкосидящую «двухкорпусную» несамоходную нефтеналивную баржу «Белмакс 3» проекта ROB20 класса «О» типа «Новая Бельская» (строительный номер 4103).

Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м) при массе порожнем 880 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.

Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Белмакс» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».

Проект ROB20 разработан Морским Инженерным Бюро. Контракт на строительство барж с эксплуатационными осадками от 1,20 до 2,75 м был заключен 31 октября 2017 года.