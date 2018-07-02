Окская судоверфь сдала в эксплуатацию несамоходную наливную баржу «Белмакс 3»
Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м) при массе порожнем 880 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.
Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Белмакс» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».
Проект ROB20 разработан Морским Инженерным Бюро. Контракт на строительство барж с эксплуатационными осадками от 1,20 до 2,75 м был заключен 31 октября 2017 года.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!