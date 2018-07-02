Добавить статью
Судостроение и судоходство

Окская судоверфь сдала в эксплуатацию несамоходную наливную баржу «Белмакс 3»

  •  © osy.ru
29 июня 2018 года Окская судоверфь (Нижегородская область) сдала третью мелкосидящую «двухкорпусную» несамоходную нефтеналивную баржу «Белмакс 3» проекта ROB20 класса «О» типа «Новая Бельская» (строительный номер 4103).

Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м) при массе порожнем 880 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.

  •  © osy.ru

Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Белмакс» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».

Проект ROB20 разработан Морским Инженерным Бюро. Контракт на строительство барж с эксплуатационными осадками от 1,20 до 2,75 м был заключен 31 октября 2017 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://osy.ru/press-center/releases/okskaya-sudoverf-sdala-v-ekspluataciyu-tretyu-nesamohodnuyu-nalivnuyu-barzhu

Окская судоверфь, Навашино, ROB20, несамоходная нефтеналивная баржа
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,