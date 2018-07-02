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Армия и Флот

В соединения противовоздушной обороны ВВО поступили РЛС «Ниобий» и «Каста»

  • "Ниобий-СВ"
  • "Ниобий-СВ"
  •  © russianarms.ru

Соединения и воинские части Восточного военного округа продолжают получать современную и перспективную военную технику нового поколения.

За текущий месяц в соединения противовоздушной обороны ВВО поступило несколько единиц новейших радиолокационных станций, в частности, радиолокационных станций (РЛС) «Ниобий», «Каста».

Современные образцы радиолокационных станций «Ниобий» и «Каста» способны осуществлять контроль воздушного пространства, определять координаты и опознавать воздушные цели, выдавать параметры их движения на системы управления ПВО.

В ближайшее время в войска ПВО Восточного военного округа поступит еще одна новейшая станция -- подвижной радиовысотомер для определения высоты полета воздушных средств.

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12183943@egNews

Министерство обороны, ВВО, ПВО, РЛС
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