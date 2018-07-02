В соединения противовоздушной обороны ВВО поступили РЛС «Ниобий» и «Каста»

Соединения и воинские части Восточного военного округа продолжают получать современную и перспективную военную технику нового поколения.

За текущий месяц в соединения противовоздушной обороны ВВО поступило несколько единиц новейших радиолокационных станций, в частности, радиолокационных станций (РЛС) «Ниобий», «Каста».

Современные образцы радиолокационных станций «Ниобий» и «Каста» способны осуществлять контроль воздушного пространства, определять координаты и опознавать воздушные цели, выдавать параметры их движения на системы управления ПВО.

В ближайшее время в войска ПВО Восточного военного округа поступит еще одна новейшая станция -- подвижной радиовысотомер для определения высоты полета воздушных средств.