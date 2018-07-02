Началась эксплуатация составов «Москва» на Филёвской линии метро





© Фото из открытых источников

Сегодня на Филёвской линии Московского метрополитена началась эксплуатация состав новой модели 81-765/766/767 «Москва». Это уже третья линия столичного метро, на которой ходят составы новой модели — 14 апреля 2017 года составы «Москва» начали перевозить пассажиров на Таганско-Краснопресненской линии, а 14 мая этого года — на Калужско-Рижской линии.

Новые составы имеют сквозной проход и более широкие дверные проёмы, а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей. Для удобства пассажиров в вагонах поезда установлены мониторы справочно-информационной системы с сенсорным управлением и USB-зарядки для гаджетов.

Фото Андрея Рябинцева