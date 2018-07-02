В Рязанской области заработал новый завод пищевых ингредиентов

Международная агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland Company и российская компания продуктов питания АСТОН запустили совместное предприятие по производству крахмалов и сиропов.

С запуском нового совместного производства ADM и АСТОН в партнёрстве друг с другом будут владеть и управлять дочерней организацией, которая включает в себя завод по глубокой переработке зерна кукурузы в Ибреде, а также офис продаж в Москве.

АСТОН является одним из крупнейших российских предприятий по производству продуктов питания и пищевых ингредиентов. Стратегически выгодное положение завода в д. Ибредь в 280 км от Москвы позволяет работать с ключевыми клиентами российской отрасли продуктов питания и напитков.