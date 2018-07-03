Хевел начала строительство 2-й солнечной электростанции в Бурятии

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В Хоринском районе Бурятии началась реализация проекта по строительству второй в регионе солнечной электростанции (СЭС) — Хоринской СЭС мощностью 15 МВт. Инвестором и генподрядчиком строительства выступают дочки Хевел СП Реновы и РОСНАНО. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется к ноябрю 2019 г.

Как сообщил гендиректор Хевел И. Шахрай, начало поставки электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России планируется на декабрь 2019 г. Прогнозная годовая выработка электроэнергии Хоринской СЭС составляет более 20 ГВт*ч, что обеспечит снижение объёма выбросов СО2 на 10,5 тыс т/г.

У Хевел есть первый удачный опыт по запуску СЭС на 10 МВт в Бичурском районе в рамках совместного соглашения по развитию альтернативной энергетики в регионе. Напомним, что 1я СЭС Хевел была введена в эксплуатацию в Бурятии в ноябре 2017 г. Хевел продолжает эту практику, и вот сейчас уже второй проект — Хоринская СЭС на 15 МВт, стоимостью 1,5 млрд руб.

По словам главы региона А. Цыденова, работа будет продолжена, в республике планируется построить несколько СЭС. До 2022 г Хевел планирует построить до 80 МВт солнечной генерации в регионе. Также рассматривается возможность строительства автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в удаленных районах Бурятии.