Строительство моста через Волхов на трассе Р-21 «Кола»





© Фото автора (A_SEVER)

В Ленинградской области завершается строительство второй очереди автомобильного моста через Волхов на федеральной трассе Р-21 «Кола». Первая очередь моста длиной 596.9 метров и шириной 14.5 метров с 2-мя полосами движения была открыта в июне 2015 года. Вторая очередь мостового перехода также будет иметь 2 полосы для транспорта, следующего из Санкт-Петербурга в сторону Петрозаводска и Мурманска.





© Фото автора (A_SEVER)

Новый мост имеет подмостовой габарит 13.5 метров, что обеспечивает проход по Волхову 4-х палубных круизных судов.

Данные с сайта gpsm.ru , фото автора (июнь 2018 года)