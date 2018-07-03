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2-го июля 2018 г. в Санкт-Петербурге отправился в первый рейс за полярный круг ледокол «Александр Санников», построенный для «Газпром нефти» на верфях Выборгского судостроительного завода. Подобных по оснащенности ледоколов в России больше нет. Судно построено так, чтобы обеспечить возможность до 40 дней автономной работы при экстремальных температурах в минус 50 градусов. Бортовые компьютеры полностью регулируют жизнеобеспечение ледокола, запускают генераторы, синхронизируют оборудование, регулируют температурные и технологические режимы на всех палубах судна. По мнению экспертов, растущая нефтедобыча за полярным кругом в ближайшие годы потребует от России наращивание выпуска подобных современных судов арктического класса.

Флаг поднят

Нефтяники открывают новую веху в развитии российской Арктики. В минувшую пятницу единственная компания, осуществляющая добычу нефти на арктическом шельфе России — «Газпром нефть» — получила свой первый ледокол «Александр Санников». Судно построено по программе «Время Арктики», в рамках которой уже спущены на воду и эксплуатируются шесть танкеров для транспортировки нефти с Новопортовского месторождения. Новый ледокол начнет их регулярное сопровождение с августа.

Благодаря подобным ледоколам нефтяники смогут более эффективно и экономично вывозить нефть из труднодоступных районов российского севера, рассказал в ходе церемонии поднятия флага заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев.

— Мы построили уникальную схему вывоза нефти водным путем по Обской губе и далее по Северному морскому пути. Для решения этой задачи требуется строительство современных мощных судов, и сегодня ледокол «Александр Санников» — это новый флагман арктического флота, — отметил топ-менеджер.

Второй новейший дизельный ледокол — «Андрей Вилькицкий" — в компании «Газпром нефть» ожидают до конца этого года.

По прогнозам «Газпром нефти» к 2030 году потребность рынка перевозок по Северному морскому пути увеличится на треть. Развитие собственного арктического флота позволит компании в долгосрочной перспективе удерживать лидерство в российской Арктике.

Арктические инновации

Нынешнее поколение ледоколов считается самым инновационным в своем классе. Одной из главных технических новинок является система управления, способная полностью брать контроль за проводкой ледокола на несколько суток без необходимости участия человека.

Кроме того, судно фактически не «давит» лед, как это было принято на ледоколах предыдущего поколения, а размывает и крошит его с помощью специального корпуса и винтов, установленных как на корме, так и под «носом». Таким образом, в сплошном льду судно может двигаться со средней скоростью более 4 км/ч, а на чистой воде разгоняться уже до 30 км/ч.

Ледокол отличается от своих предшественников и по функционалу. К примеру, благодаря довольно низкой осадке (до 8 м) он без проблем может работать на мелководье, где атомные ледоколы, как правило, пройти не могут. При необходимости ледокол способен развернуться или даже совершить на месте полный оборот на 360 градусов всего за минуту. Даже в равных условиях ледокол существенно обыгрывает соратников как по экономичности (на проходах во льдах толщиной 2 м ему нужно всего 22 МВт против 36 МВт у атомоходов типа «Таймыр»), так и по экологичности (принцип «нулевого сброса» предполагает хранение всех отходов до конца рейса).

Собственная пожарная станция, госпиталь, вертолетная площадка, аварийные катера, мощная лебедка и кран грузоподъемностью 26 т — функционал «Александра Санникова» превосходит большинство существующих ледоколов. Помимо помощи танкерам он может самостоятельно перевозить грузы, выполнять функции буксировщика и участвовать в спасательных операциях.

Технологии для нефти

Построить столь технологичный ледокол было под силу не всем, даже самым новейшим, судоверфям мира. Участвовать в создании ледокола Выборгский судостроительный завод (принадлежит ОСК) приглашал крупнейших мировых производителей из Европы, Японии и Сингапура, однако большинство из них заявили о невозможности выполнить заказ в столь сжатые сроки. Дооснастить судно самыми современными подруливающими устройствами взялась северодвинская «Звездочка». Во многом это объясняется и уникальностью российского ледокольного судостроения — подобного флота нет ни у одной страны мира. Впрочем, до недавних пор многие из арктических судоверфей были недозагружены, и только после 2014 года в России заработала масштабная программа обновления флота на основе инвестиционных квот. К примеру, благодаря «Газпром нефти» Выборгский судостроительный завод полностью загружен заказами до 2023 года.

«Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий» отправятся в район Обской губы для сопровождения танкеров с арктической нефтью сорта Novy Port. Здесь «Газпром нефтью» ведется масштабная эксплуатация Новопортовского месторождения, отгрузки с которого происходят через терминал «Ворота Арктики». Это единственный в мире нефтеналивной терминал в пресных водах за полярным кругом. Из-за того, что Новый Порт располагается в 700 км от существующих трубопроводов, то углеводороды оттуда вывозят морским путем. С помощью новых судов компания рассчитывает повысить эффективность и стабильность круглогодичных перевозок по Обской губе, скованной льдом на протяжении более чем 255 дней в году.

— Это очень серьезный вызов, но мы этот вызов принимаем. На традиционных месторождениях происходит естественное истощение запасов, в то время как спрос продолжает расти, поэтому российская Арктика и трудноизвлекаемые запасы — это будущее для нашей нефтяной отрасли, — рассказал журналистам председатель правления, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

Объем работ для нового судна предстоит солидный — только в 2018 году на Новопортовском месторождении планируется добыть порядка 7 млн т нефти, а к началу 2020 года тут хотят добывать уже до 8 млн т ежегодно. С помощью новых ледоколов компания планирует и дальше расширять поставки арктической нефти, уже экспортируемой в девять стран мира, среди которых Великобритания, Франция, Норвегия и Голландия.

Хотя Россия обладает самым сильным арктическим флотом в мире, на рынке всё равно ощущается нехватка новых технологичных ледоколов. Приобретение судна для работающей в Арктике нефтяной компании вполне логична: обслуживание нефтеналивного терминала требует фактически круглогодичной навигации, обеспечивать которую за счет арендованных ледоколов дорого и не всегда целесообразно из-за повышающихся требований к технологиям, отметил в разговоре с «Известиями» заведующий отделом «Арктика» и лабораторией «Шельф» Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН Василий Богоявленский.

По его словам, большинство уже работающих в Обской губе танкеров способны и сами перемещаться во льдах, но в зависимости от ледовой обстановки могут требовать и сопровождения. Таким образом, новые ледоколы, по мнению эксперта, существенно повышают безопасность нефтегазодобычи на российском шельфе.