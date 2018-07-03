Ивановский завод «Автокран» начал поставлять технику в Казахстан

Поставки в Казахстан начались отгрузкой автомобильного крана КС-45717К-3 на полноприводном шасси «КАМАЗ». В ближайшее время планируются поставки автокранов других моделей.

Продажи кранов «Ивановец» в Казахстане осуществляются через официального дистрибьютора автомобильных кранов «Ивановец» в Республике Казахстан — «Компанию Белавто», входящую в группу компаний холдинга «Вираж». Продажи автомобильных кранов, производимых ООО «ИМЗ АВТОКРАН» осуществляются по всему Казахстану через сеть автосалонов «Вираж», а также через сеть дилеров. В Казахстане также активно формируется сеть послепродажного обслуживания автомобильных кранов «Ивановец».

По словам директора по экспорту ООО «ИМЗ АВТОКРАН» Валерия Арзина, «Бренд „Ивановец“ несколько лет назад занимал лидирующие позиции на автокрановом рынке Республики Казахстан. Сейчас пришло время восстановить утраченные позиции».