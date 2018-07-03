Компания «Руспласт» запустила производство ТЭП-компаундов в Московской области

Компания «Руспласт» запустила собственное производство ТЭП-компаундов в Московской области. На площадке в Подмосковье «Руспласт» будет выпускать материалы, востребованные в автопроме, строительстве (в качестве уплотнителей для окон и дверей), для производстваобуви, игрушек и т. д.

«18 лет российская компания „Руспласт“ посвятила производству и сбыту полимерного сырья. Более 140 наименований полимеров нашего производства применено в 28 отраслях промышленности. Советом директоров было принято решение открыть собственное производство полимерного сырья, которое не только было бы интересно по цене, но и стояло бы вровень по качеству с иностранными аналогами», — говорится в официальном сообщении.

Ранее подобная продукция в Россию завозилась из стран Азии и Европы.

В числе ключевых характеристик ТЭП-компаундов: легкость при окрашивании, низкий расход красителей, рабочая температура материала составляет от -50°С до +80°С, высокая устойчивость к физическим, химическим воздействиям.

На сегодняшний день производственная мощность предприятия «Руспласта» в Ногинском районе МО составляет 5 тыс. тонн в год. Ассортимент продукции представлен более чем 200 марками. Сейчас принимаются заказы на разработку новых рецептур ТЭП-компаундов от клиентов компании.