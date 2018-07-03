На «НЕФАЗе» освоено производство облегчённого самосвального полуприцепа

На «НЕФАЗе», дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкирии, освоено производство облегчённого самосвального полуприцепа.

В условиях ужесточения весового контроля на дорогах и повышения штрафов за перегруз одним из главных требований перевозчиков становится соответствие техники требованиям по осевым нагрузкам. «КАМАЗ» готов предложить клиентам такой продукт. Причём, речь идёт не только об автомобилях, но и о прицепной технике. Так, «НЕФАЗ» по техническому заданию Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» освоил производство облегчённой версии самосвального полуприцепа НЕФАЗ 9509-30, которая позволяет осуществлять грузоперевозки в рамках действующих требований по осевым нагрузкам.

Первый образец облегчённого самосвального полуприцепа НЕФАЗ 9509-0360123-30 был представлен на выставке «СТТ-2017», где модель вызвала большой интерес со стороны посетителей. Учитывая потребности клиентов, «НЕФАЗ» в короткие сроки запустил новинку в серийное производство.

В отличие от стандартной модели с 30-кубовым кузовом, самосвальная платформа модели НЕФАЗ 9509-0360123-30 имеет уменьшенный объём — 23 кубометра. Применение высокопрочной стали марки Hardox, оптимизированной конструкции самосвальной платформы и рамы позволили снизить снаряжённую массу полуприцепа — она составляет всего 7 тонн.

Полуприцеп оснащён надёжными осями SAF, пневматической подвеской. Высота опорно-сцепного устройства — 1200 мм, что позволяет эксплуатировать полуприцеп с двухосными магистральными тягачами. Самосвальная платформа укомплектована пологом с механизмом сворачивания. Для удобства водителя на раме установлены большой инструментальный ящик, съёмная лестница, рукомойник с баком для воды на 30 литров и дозатором жидкого мыла.