Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» передала 60 автомобилей КАМАЗ-5490 NEO в адрес ООО «АВТО-ФЛИТ».

Одну из новейших моделей в линейке продукции лидера российского грузового машиностроения корпоративный клиент приобрёл для магистральных и региональных перевозок. При работе на дальних расстояниях удобство рабочего места водителя приобретает особое значение. Кабина магистрального тягача КАМАЗ-5490 NEO отвечает всем современным стандартам безопасности и комфорта.

Высота кабины составляет 1910 мм, что позволяет водителю передвигаться внутри в полный рост. Также в числе преимуществ техники КАМАЗ — оптимальное соотношение цены и качества, применение надёжной и экономичной компонентной базы, доступная по сравнению с европейскими марками цена, наличие разветвлённой сервисной сети. За счёт этих и других факторов автомобиль КАМАЗ-5490 NEO становится выгодным приобретением.

Поставщиком автотехники выступил официальный дилер ПАО «КАМАЗ» — ООО «ИТС АвтоГрупп».