Гидросамолеты Ла-8 и «Борей» отправились в кругосветное полярное путешествие

3 июля с аэродрома «Красный Яр» в Самарской области стартовала международная кругосветная экспедиция на российских самолётах-амфибиях Ла-8 и «Борей». Экспедиции предстоит преодолеть маршрут длиной в 11 тысяч морских миль (20 тыс. км), большая часть которого пройдёт в районах крайнего Севера по территории России, США, Канады и Гренландии. Об этом РИА Новости рассказал один из участников экспедиции, председатель совета директоров НПО «Аэроволга», пилот-спортсмен Сергей Алафинов.

«Маршрут составляет порядка 11 тысяч морских миль. Вылетаем из Самарской области, идём напрямую через города Урай, Сургут на Норильск, Тикси, там выходим на Северный Ледовитый океан и идём вдоль берега до мыса Шмидта», — сказал Алафинов.

После мыса Шмидта экспедиция возьмёт на юг и сделает остановку на аэродроме в бухте Провидения. «Здесь мы проходим технические регламенты и уходим на аэропорт Ном. Это известный в истории аэропорт, куда летали многие наши полярные лётчики», — пояснил Алафинов.

Далее маршрут экспедиции пройдёт через север Канады в Гренландию и далее в Исландию. «Там условия, конечно, тяжёлые… Там вечные льды, погода неблагоприятная, но мы рассчитываем не потратить много времени на погоду, а придерживаясь графика, выйти из Гренландии на Исландию», — рассказал пилот-спортсмен.

Затем через через Великобританию, Норвегию, Швецию и Финляндию экспедиция вернётся в России и через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары в середине августа завершится в Самарской области. Экспедиция пройдёт по территории девяти стран, всего на маршруте планируется совершить около 50 остановок и посадок.





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В кругосветном перелёте задействованы три самолёта-амфибии российского производства — это два ЛА-8 и один «Борей».