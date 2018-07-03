РЖД начали электрификацию железнодорожной линии в Иране

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Холдинг «Российские железные дороги» приступил к электрификации линии Гармсар — Инче Бурун (Иран). В торжественной церемонии старта проекта приняли участие генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент «Иранских железных дорог» (ИЖД) Саид Мохаммадзаде. Общая стоимость проекта составляет около 1,2 млрд евро, включая поставки локомотивов и путевой техники. Работы по контракту выполняет ООО «РЖД Интернешнл» (RZD International, РЖДИ, дочерняя компания ОАО «РЖД»). Проект рассчитан на четыре года и четыре месяца, соответствующий контракт РЖДИ и ИЖД подписали в марте 2017 года.

Как отметил Олег Белозёров, электрификация этой линии даёт существенный экономический эффект.

«За счёт двукратного роста скорости пропускная способность вырастет в четыре раза — до 10 млн тонн ежегодно. Считаем позитивными и такие эффекты, как увеличение безопасности перевозок и сокращение выбросов в атмосферу. Всё это создаёт условия для роста грузооборота по международному транспортному коридору „Север — Юг“ и интенсификации экономических связей в Каспийском регионе. Уверен, что за это время будет накоплен многообразный опыт, который будет полезен для наших стран. Он станет хорошей основой для реализации новых совместных проектов в области инфраструктурного развития», — подчеркнул глава ОАО «РЖД».Проект предусматривает электрификацию линии Гармсар — Инче Бурун общей протяжённостью 495 км, в том числе 203 км в горной местности, 31 станции и 95 тоннелей. Кроме того, контракт предполагает поставку электровозов и техники для обслуживания контактной сети, устройства СЦБ, а также обеспечение технической поддержки в течение первого года эксплуатации.

Заместитель генерального директора АО «Трансмашхолдинг» Артём Леденёв подтвердил факт ведения компанией переговоров о возможных поставках электровозов в Иран.

Генеральный директор Института экономики и развития транспорта (дочернее предприятие ОАО «РЖД») Фёдор Пехтерев уверен, что холдинг «РЖД» обладает всеми необходимыми конкурентными преимуществами для работы в Иране.

«Во-первых, в Иране достаточно хорошо известны возможности РЖД по реализации инвестиционных проектов в области электрификации имеющихся и строительства новых железнодорожных линий (ОАО „РЖД“ в 2012 году завершило электрификацию ветки Тебриз — Азаршахр. — Ред.). Наши строители и проектировщики пользуются в этой стране определённым авторитетом. Во-вторых, когда мы обговаривали с „Иранскими железными дорогами“ условия реализации проекта, мы договорились о привлечении к проекту местных кадров в лице тех же проектировщиков и строителей, которые таким образом приобретают бесценный опыт», — подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что, держа в уме реализацию такого крупного международного транспортного проекта, как «Север — Юг», близкое партнёрство с Россией в области инфраструктуры становится весьма привлекательным для Ирана.

Напомним, помимо электрификации линии Гармсар — Инче Бурун, ОАО «РЖД» претендует на электрификацию участка Тегеран — Тебриз (300 км). Ранее первый заместитель генерального директора холдинга Александр Мишарин отмечал, что возможность таких работ заложена в уже действующий контракт. Также ОАО «Российские железные дороги» по предложению иранской стороны рассматривает возможность электрификации дороги Бендер-Аббас — Серахс (1,6 тыс. км).

В 2017 году машиностроительный холдинг «Синара — Транспортные Машины» заключил контракт с иранской железнодорожной строительной компанией «Ферротек Стил» на поставку 36 единиц путевой техники на общую сумму 24 млн евро. А Трансмашхолдинг летом прошлого года договорился о создании совместного предприятия с иранской промышленной корпорацией Industrial Development & Renovation Organization of Iran.

Действующие санкции против Ирана запрещают экспорт в эту страну атомной, ракетной и значительной части военной продукции, продукции тонкой нефтепереработки, а также прямых иностранных инвестиций в газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленность Ирана. Сотрудничество же в сфере транспортной инфраструктуры не несёт экономических угроз для контрагентов Ирана.