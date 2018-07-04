Алмаз-Антей начал поставки специальных многоосных шасси для российских нефтяников

Входящий в Концерн «Алмаз — Антей» АО «Брянский автомобильный завод» («БАЗ») отправил первую машину (специальное колесное шасси БАЗ-69099) ООО «Идель Нефтемаш» (г.Ишимбай, Республика Башкортостан) для монтажа мобильной буровой установки МБУ-140 и последующей поставки Калининградской буровой компании.

Специальное колесное шасси БАЗ-69099 предназначено для монтажа специального оборудования массой более 40 тонн: мобильных буровых установок, автотопливозаправочного оборудования, пожарного оборудования, системы для перевозки контейнеров, краново-манипуляторной установки для погрузки и транспортировки различных грузов.

Традиционные преимущества шасси производства АО «БАЗ» — возможность эксплуатации в различных климатических условиях страны — от Крайнего Севера до жаркого юга — и высокая проходимость за счет разрезных мостов, независимой торсионной подвески, а также колесных редукторов несоосного типа, обеспечивающих большой дорожный просвет, проходимость и отсутствие «бульдозерного эффекта».

При этом осевая нагрузка БАЗ-69099 не превышает 10 тонн, что делает возможным ее эксплуатацию на всех видах дорог. Машина обладает низкой монтажной высотой по раме, что позволяет разместить крупногабаритное технологическое оборудование и обеспечить низкий центр тяжести.

Специальное колесное шасси БАЗ-69099 оснащено централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах, системой гидроусиления руля с дублирующим (аварийным) насосом, что повышает безопасность движения и обеспечивает возможность буксирования с неработающим двигателем. В систему выхлопа включен моторный замедлитель (горный тормоз), что повышает безопасность движения на длительных спусках. Для повышенной проходимости предусмотрены блокировки межколесного, межосевого и межтележечного дифференциалов.

«В настоящее время полным ходом идет модернизация предприятия, обновление станочного парка, рост производственных показателей», — сообщил директор по заказам и поставкам АО «БАЗ» Дмитрий Костюченко. «Сегодня завод не только выполняет государственный оборонный заказ, но и готов дополнительно обеспечить значительное увеличение выпуска гражданской продукции уже в текущем году», — отметил он.

Брянский автозавод (в составе Концерна ВКО «Алмаз — Антей» с 2015 года) — одно из ключевых серийных автомобильных производств России. Продукция под маркой «БАЗ» предназначена для использования в различных климатических зонах России и комплектуется с учетом индивидуальных требований заказчика. Многоосные шасси БАЗ нашли широкое применение, в том числе и в нефтегазовой отрасли. Обладающая высокой проходимостью и надежностью, эта техника успешно используется для монтажа мобильных буровых установок и оборудования для ремонта скважин нефтегазового комплекса. Кроме того, АО «БАЗ» обладает опытом по изготовлению автоцистерн большой емкости для перевозки нефтепродуктов, а также в качестве средств для транспортировки труб большой длины и диаметра.