СЗ «Christyhovercraft» построила несколько судов на воздушной подушке для иностранных клиентов

1. 25 мая 2018 года четыре судна на воздушной подушке (СВП) Christy 5 и 7 серии, построенные на верфи компании «Christyhovercraft» (г. Санкт-Петербург)введены в коммерческую эксплуатацию в Индии.





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Специалистами в рамках договорных обязательств по международному контракту был осуществлен ввод в коммерческую эксплуатацию в Индии (регион Вишакхапатнам) четырех судов на воздушной подушке Christy 5 и 7 серии.

Проведен комплекс мероприятий по обучению персонала судовладельца практическим навыкам управления судами и техническому обслуживанию. По результатам проведенных мероприятий, суда и технический персонал допущены к пассажирским перевозкам в туристическом кластере.

Особенностью явилась сложная навигационная и гидрологическая обстановка в акватории Бенгальского залива, а также эксплуатация судов при сильном ветре в условиях прибрежной волны. Суда на воздушной подушке Christy в очередной раз подтвердили заявленные технические и эксплуатационные характеристики, в том числе возможность их эксплуатации в жарком влажном климате в прибрежной акватории Индийского океана.

2. 20 июня 2018 года перед отправкой в Канаду прошел тест-драйв катер на воздушной подушке Christy 5146 FC.

Новое судно на воздушной подушке Christy 5146 FC построено для дилера из Канады из провинции Саскачеван (Canada, Saskatchewan Province).

3. 21 июня 2018 года прошел заводской тест-драйв нового катера на воздушной подушке Christy 7186 FC при сильном порывистом ветре в неспокойных водах Финского Залива. (Скорость ветра 15-18 м/с).

Результаты заводских испытаний катера на воздушной подушке Christy 7186 FC , в сложных погдных условиях (сильный, порывистый ветер 15-18 м/с) превзошли все самые смелые ожидания разработчиков.

Hovercraft Christy 7186 FC — показал высокую устойчивость, плавность хода и маневренность во всех режимах эксплуатации, в не зависимости от направления курса (относительно направления ветра).

4. 2 июля 2018 года состоялись заводские испытания судна на воздушной подушке Christy 463 P, построеного по заказу из Ботсваны.





© christyhovercraft.ru

Не смотря на сочетание сложных погдных условий (штормовой ветер 15-18 м/с) и самого маленького катера* на воздушной подушке с маршевым двигателем всего 37 л/с, Hovercraft Christy 463 PC — показал высокую управляемость и плавность хода в не зависимости от направления курса (относительно направления ветра).