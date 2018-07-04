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Судостроение и судоходство

СЗ «Christyhovercraft» построила несколько судов на воздушной подушке для иностранных клиентов

1. 25 мая 2018 года четыре судна на воздушной подушке (СВП) Christy 5 и 7 серии, построенные на верфи компании «Christyhovercraft» (г. Санкт-Петербург)введены в коммерческую эксплуатацию в Индии.

  •  © christyhovercraft.ru

Специалистами в рамках договорных обязательств по международному контракту был осуществлен ввод в коммерческую эксплуатацию в Индии (регион Вишакхапатнам) четырех судов на воздушной подушке Christy 5 и 7 серии.

  •  © christyhovercraft.ru

Проведен комплекс мероприятий по обучению персонала судовладельца практическим навыкам управления судами и техническому обслуживанию. По результатам проведенных мероприятий, суда и технический персонал допущены к пассажирским перевозкам в туристическом кластере.

  •  © christyhovercraft.ru

Особенностью явилась сложная навигационная и гидрологическая обстановка в акватории Бенгальского залива, а также эксплуатация судов при сильном ветре в условиях прибрежной волны. Суда на воздушной подушке Christy в очередной раз подтвердили заявленные технические и эксплуатационные характеристики, в том числе возможность их эксплуатации в жарком влажном климате в прибрежной акватории Индийского океана.

2. 20 июня 2018 года перед отправкой в Канаду прошел тест-драйв катер на воздушной подушке Christy 5146 FC.

  •  © christyhovercraft.ru

Новое судно на воздушной подушке Christy 5146 FC построено для дилера из Канады из провинции Саскачеван (Canada, Saskatchewan Province).

  •  © christyhovercraft.ru

3. 21 июня 2018 года прошел заводской тест-драйв нового катера на воздушной подушке Christy 7186 FC при сильном порывистом ветре в неспокойных водах Финского Залива. (Скорость ветра 15-18 м/с).

  •  © christyhovercraft.ru

Результаты заводских испытаний катера на воздушной подушке Christy 7186 FC, в сложных погдных условиях (сильный, порывистый ветер 15-18 м/с) превзошли все самые смелые ожидания разработчиков.

Hovercraft Christy 7186 FC — показал высокую устойчивость, плавность хода и маневренность во всех режимах эксплуатации, в не зависимости от направления курса (относительно направления ветра).

4. 2 июля 2018 года состоялись заводские испытания судна на воздушной подушке Christy 463 P, построеного по заказу из Ботсваны.

  •  © christyhovercraft.ru

Не смотря на сочетание сложных погдных условий (штормовой ветер 15-18 м/с) и самого маленького катера* на воздушной подушке с маршевым двигателем всего 37 л/с, Hovercraft Christy 463 PC — показал высокую управляемость и плавность хода в не зависимости от направления курса (относительно направления ветра).

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http://christyhovercraft.ru/

Christyhovercraft, судно на воздушной подушке, СВП, Санкт-Петербург
  • Human RS Human RS
    04.07.1812:58:31

    Новость больше подходит для блога Экспорт.

    #1049512
    • Katamaran Katamaran
      04.07.1813:26:13

      Да, но, там ещё и про заказ для отечественного покупателя

      #1049516
  • S G S G
    04.07.1814:17:29

    сижу и гадаю, от чего лобовое стекло? ГАЗель?

    #1049525
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