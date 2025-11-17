MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 17
Katamaran Судостроение и судоходство

В Самаре прошли испытания нового СВП проекта СВП-800М «Ветер»

В Самаре презентовали универсальное судно на воздушной подушке СВП-800М «Ветер». Его разработало местное АО «Авиа-Профит».

© citytraffic.ru

Модель СВП-800М предназначена для перевозки людей и грузов там, где обычные суда пройти не могут.

Особенности конструкции позволяют «Ветру» перемещаться по воде, снегу, болотистой местности и преодолевать торосы с высокой скоростью и маневренностью. Испытания характеристики подтверждают.По словам директора компании Сергея Тюличкина, судно универсальное — может выполнять грузопассажирские рейсы, применяться при патрулировании акватории, а также отвечает задачам спасения людей в экстремальных ситуациях, когда быстрота жизненно важна.

Скорость судна по воде — 65-70 километров в час, по льду — до 90. Запас хода — около 500 километров, но может быть увеличен за счет размещения дополнительного бака.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: citytraffic.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт