В Самаре презентовали универсальное судно на воздушной подушке СВП-800М «Ветер». Его разработало местное АО «Авиа-Профит».

Модель СВП-800М предназначена для перевозки людей и грузов там, где обычные суда пройти не могут.

Особенности конструкции позволяют «Ветру» перемещаться по воде, снегу, болотистой местности и преодолевать торосы с высокой скоростью и маневренностью. Испытания характеристики подтверждают.По словам директора компании Сергея Тюличкина, судно универсальное — может выполнять грузопассажирские рейсы, применяться при патрулировании акватории, а также отвечает задачам спасения людей в экстремальных ситуациях, когда быстрота жизненно важна.

Скорость судна по воде — 65-70 километров в час, по льду — до 90. Запас хода — около 500 километров, но может быть увеличен за счет размещения дополнительного бака.