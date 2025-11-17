В Самаре прошли испытания нового СВП проекта СВП-800М «Ветер»
В Самаре презентовали универсальное судно на воздушной подушке СВП-800М «Ветер». Его разработало местное АО «Авиа-Профит».
Модель СВП-800М предназначена для перевозки людей и грузов там, где обычные суда пройти не могут.
Особенности конструкции позволяют «Ветру» перемещаться по воде, снегу, болотистой местности и преодолевать торосы с высокой скоростью и маневренностью. Испытания характеристики подтверждают.По словам директора компании Сергея Тюличкина, судно универсальное — может выполнять грузопассажирские рейсы, применяться при патрулировании акватории, а также отвечает задачам спасения людей в экстремальных ситуациях, когда быстрота жизненно важна.
Скорость судна по воде — 65-70 километров в час, по льду — до 90. Запас хода — около 500 километров, но может быть увеличен за счет размещения дополнительного бака.
