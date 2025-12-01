Новые СВП проекта «Север 750 К» поступают в российские регионы
В Каменском районе Алтайского начала действовать водная переправа через Обь с помощью новой аэролодки. Для этого муниципалитет приобрел новый катер на воздушной подушке «Север 750 К Лонг».
За первую неделю работы уже перевезли 650 пассажиров.
Аэролодка рассчитана на 10 пассажиров.
2. Новое СВП проекта «Север-750К» поступило спасателям Ненецкого автономного округа.
Судно на воздушной подушке может перевозить до 10 пассажиров и рассчитано на перевозку грузов почти до 2 тонн. Его длина составляет 8,4 метра, а ширина — почти 3 метра. Мощный двигатель в 430 лошадиных сил позволяет использовать его для перевозки людей и оборудования, проведения спасательных операций, а также для экспедиций и хозяйственных нужд.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0