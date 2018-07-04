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Судостроение и судоходство

Подписан приёмный акт буксира БУК-2190

  •  © Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

После успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписан приёмный акт рейдового буксира БУК-2190 проекта 04690. Буксир построен Ленинградским судостроительным заводом «Пелла» для Черноморского флота.

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 257 т.

Главные размерения: длина — 20.4 м, ширина — 8.5 м, осадка — 3 м.

Максимальная скорость хода: 10.5 узлов

Сила тяги на гаке: 20 т.

Экипаж: 4 человека

Серия:

Заводской № 460 — передан в 2017 году — БУК-2182 (БФ)

Заводской № 461 — передан в 2017 году — БУК-2181 (СФ)

Заводской № 462 — передан 04.07.2018 — БУК-2190 (ЧФ)

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Ленинградская область, Пелла, буксир, 04690, RAscal 2000, Черноморский флот
  • Нет аватара Clausson
    04.07.1819:38:16

    Если видишь оригинальное, хорошо скомпонованное и просто красивое судно (не важно какого класса), знай — это Пелла!    

    #1049599
  • Александр Ермаков
    04.07.1822:41:17

    Смотрю ВМФ активно взялся за развитие подсобного хозяйства. Тьху ты — вспомогательного флота.

    Об океанографических судах я и не говорю.

    #1049638
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