Подписан приёмный акт буксира БУК-2190

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После успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписан приёмный акт рейдового буксира БУК-2190 проекта 04690. Буксир построен Ленинградским судостроительным заводом «Пелла» для Черноморского флота.

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 257 т.

Главные размерения: длина — 20.4 м, ширина — 8.5 м, осадка — 3 м.

Максимальная скорость хода: 10.5 узлов

Сила тяги на гаке: 20 т.

Экипаж: 4 человека

Серия:

Заводской № 460 — передан в 2017 году — БУК-2182 (БФ)

Заводской № 461 — передан в 2017 году — БУК-2181 (СФ)