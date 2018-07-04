Подписан приёмный акт буксира БУК-2190
После успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписан приёмный акт рейдового буксира БУК-2190 проекта 04690. Буксир построен Ленинградским судостроительным заводом «Пелла» для Черноморского флота.
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 257 т.
Главные размерения: длина — 20.4 м, ширина — 8.5 м, осадка — 3 м.
Максимальная скорость хода: 10.5 узлов
Сила тяги на гаке: 20 т.
Экипаж: 4 человека
Серия:
Заводской № 460 — передан в 2017 году — БУК-2182 (БФ)
Заводской № 461 — передан в 2017 году — БУК-2181 (СФ)
Заводской № 462 — передан
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