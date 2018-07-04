ГК «АгроПромкомплектация» впервые завезла бычков для мясного животноводства

В деревне Ручьи Конаковского района Тверской области заработала площадка для откорма бычков голштино-фризской породы — новое направление деятельности ГК «АгроПромкомплектация». На сегодняшний день здесь находится 160 животных. Один корпус откорма рассчитан на 250 голов скота. В перспективе планируется открыть второй корпус откорма и увеличить численность поголовья бычков двое.

«Поголовье откормочной площадки формируется из бычков с молочных комплексов КРС Группы в д. Ручьи и д. Верханово, — рассказывает управляющий Ручьевского отделения филиала „Дмитрогорское молоко“ агрофирмы „Дмитрова Гора“ Михаил Журавлев. — Животных мы тщательно отбираем. Рассчитываем, что они будут давать от 1200 граммов привеса в сутки. Каждую неделю планируем завозить по 10 бычков до полного заполнения площадки. Животное будет содержаться до достижения им 10-месячного возраста и ориентировочного веса 450 килограммов».

— Развитие мясного направления животноводства — вполне логичный и своевременный шаг, — рассказывает руководитель департамента молочного и мясного животноводства ГК «АгроПромкомплектация» Александр Сайков. — Как известно, свиноводство и молочное скотоводство были основой деятельности животноводческих предприятий Группы. Теперь мы открываем дополнительное направление — будем выращивать бычков для производства мяса. Порода — голштинская. Комплектовать будем собственным поголовьем с молочных ферм в Верханово и Ручьях. Кормовой базы хватит, учитывая, что мы всегда заготавливали корма с запасом. Развитие мясного направления — это отличная возможность диверсифицировать производство, расширить ассортимент продукции и обеспечить наших потребителей качественным мясом говядины.

Убой и переработка мяса будет происходить на Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе. Мясное скотоводство позволит повысить эффективность животноводческого направления КРС, обеспечить мясоперерабатывающие заводы Группы собственным мясом говядины, ликвидируя необходимость приобретать сырье у сторонних изготовителей.