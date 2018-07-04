В Москве завершена проходка 2-го тоннеля метро между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского»

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В Москве завершена проходка левого перегонного тоннеля метро длиной 1.8 километра между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского» строящейся Кожуховской линии. Новый тоннель построен ООО «МИП-Строй № 1» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Robbins, проходка правого перегонного тоннеля завершилась в феврале этого года.

Это уже четвёртый тоннель Кожуховской линии метро, построенный в этом году.