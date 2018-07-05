На Магнитке приступили к монтажу турбины 50МВт производства УТЗ

Начался монтаж паровой турбины Т-42/50-2,9, изготовленной Уральским турбинным заводом (холдинг РОТЕК) для ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Шеф-монтаж агрегата ведут специалисты завода. Ввод турбины в эксплуатацию намечен до конца 2018 года. Турбина мощностью 50 МВт будет установлена на Центральной электростанции ММК взамен АТ-25, изготовленной уральскими машиностроителями ещё в 1950 году. Срок службы новой турбины Т-42/50-2,9 — не менее 40 лет.

Генератор мощностью 50 МВт для турбины, изготовленный Новосибирским научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» ПАО, также прибыл на промплощадку комбината. По мощности турбогенератор вдвое превышает прежний, что позволит увеличить установленную электрическую мощность станции.

Таким образом, мощность станции увеличится на 25 мегаватт, значительно повысится уровень надёжности и технологичности всей энергосистемы комбината. Срок службы новой турбины — не менее сорока лет. Новый турбогенератор укомплектован новейшей системой автоматического управления. Это обеспечит работу в оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы, следовательно, уменьшится удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии.

Учитывая экономические показатели агрегата, стоимость электроэнергии, произведённой на ЦЭС, окажется ниже рыночной цены. «Стратегия развития УТЗ предусматривает переход от поставок только турбин к поставкам оборудования и услуг для силового острова. В заказе для ММК мы как раз выступили таким комплектным поставщиком, привлекая партнеров, в том числе и зарубежных, в качестве субпоставщиков», — подчеркнул генеральный директор завода Игорь Сорочан. Добавим, реконструкция энергоблока будет производиться в действующем машзале с сохранением основания фундамента.