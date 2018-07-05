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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Вторая очередь комбикормового завода запущена в Омской области

  •  © omskportal.ru

В Кормиловском районе запущена вторая очередь завода агрохолдинга «Руском-Агро» по производству комбикормов. Благодаря этому мощности предприятия выросли до 180 тысяч тонн готовой продукции в год. С этого дня с конвейера завода будет выходить почти 20 видов кормов различной рецептуры.

В проект расширения вложено 350 млн рублей. Создано дополнительно 50 рабочих мест.

Все оборудование, предназначенное для приготовления кормов, является исключительно отечественным.

В планах агрохолдинга — строительство дополнительных элеваторных мощностей в 2019 году. Это позволит значительно увеличить объемы закупки зерна, выращиваемого на территории Омской области.

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http://omskportal.ru/ru/government/News/2018/07/05/1530786967288.html

Омская область, комбикормовый завод, оборудование российского производства
  • Human RS Human RS
    05.07.1818:26:15

    Все оборудование, предназначенное для приготовления кормов, является исключительно отечественным.

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