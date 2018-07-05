Вторая очередь комбикормового завода запущена в Омской области

В Кормиловском районе запущена вторая очередь завода агрохолдинга «Руском-Агро» по производству комбикормов. Благодаря этому мощности предприятия выросли до 180 тысяч тонн готовой продукции в год. С этого дня с конвейера завода будет выходить почти 20 видов кормов различной рецептуры.

В проект расширения вложено 350 млн рублей. Создано дополнительно 50 рабочих мест.

Все оборудование, предназначенное для приготовления кормов, является исключительно отечественным.

В планах агрохолдинга — строительство дополнительных элеваторных мощностей в 2019 году. Это позволит значительно увеличить объемы закупки зерна, выращиваемого на территории Омской области.