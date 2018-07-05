Отряд кораблей ТОФ ВМФ России на военно-морской базе Морских сил самообороны Японии в Майдзуру

В четверг отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» с деловым визитом прибыл на военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, после швартовки кораблей в порту состоялась торжественная церемония встречи.

Позднее командир отряда российских кораблей Олег Королев провел брифинг для представителей СМИ принимающей стороны.

Во второй половине дня запланированы визиты вежливости командования отряда к коменданту базы, начальнику регионального отдела безопасности на море и мэру города Майдзуру, а также к командирам японских кораблей и соединений.

Для российских моряков принимающая сторона запланировала обширную культурную программу, пройдут спортивные соревнования между военнослужащими двух стран. Заход отряда в Японию завершится 10 июля.