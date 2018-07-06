Волгоградское предприятие теснит на рынке импортные материалы
Здесь установлено импортное оборудование, на котором изготавливаются уплотнители для «Газпрома». Продукция предприятия востребована не только в России, но и в СНГ. На предприятии разрабатываются и производятся уплотнительные элементы для гидравлики и пневматики, трубопроводной арматуры нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей. Производство развивается, расширяется линейка продукции.
Полностью проект модернизации производства обойдется в 150 млн рублей. Пока предприятие вкладывает собственные средства и взяло кредит, но рассчитывает и на господдержку — сейчас готовит документы для ее получения — оно может рассчитывать на заем под 5% до 5 лет.
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