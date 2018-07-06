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Модернизация

Волгоградское предприятие теснит на рынке импортные материалы

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Фирма из Среднеахтубинского района «Аксиос» производит оборудование для нефтегазовой и машиностроительной отраслей. Предприятие построило новое помещение в Краснослободске Среднеахтубинского района, в этом году цех уже заработал.

Здесь установлено импортное оборудование, на котором изготавливаются уплотнители для «Газпрома». Продукция предприятия востребована не только в России, но и в СНГ. На предприятии разрабатываются и производятся уплотнительные элементы для гидравлики и пневматики, трубопроводной арматуры нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей. Производство развивается, расширяется линейка продукции.

Полностью проект модернизации производства обойдется в 150 млн рублей. Пока предприятие вкладывает собственные средства и взяло кредит, но рассчитывает и на господдержку — сейчас готовит документы для ее получения — оно может рассчитывать на заем под 5% до 5 лет.

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http://vpravda.ru/ekonomika/volgogradskoe-predpriyatie-tesnit-na-rynke-importnye-materialy-56581

Волгоградская область, малый и средний бизнес, импортозамещение, модернизация, господдержка
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