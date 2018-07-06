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Российские проекты за рубежом

Российские компании начали геологоразведку в Сирии

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Российские компании начали геологоразведочные работы, а также работу по тепловым электростанциям в Сирии, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

По данным ведомства, в том, чтобы вести работу в Сирии, заинтересованы «СТГ-инжиниринг», «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «Технопромэкспорт» и другие российские компании.

«Проводится геологоразведка на суше и на шельфе», — сказали в Минэнерго, отметив, что Россия «совместно с сирийскими партнерами» сейчас также оценивает возможность восстановления нефтегазовых месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и других элементов инфраструктуры.

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https://www.rbc.ru/business/06/07/2018/5b3f2f7a9a79473dc87224ff

СТГ-инжиниринг, Зарубежнефть, Зарубежгеология, Технопромэкспорт, электростанция, геологоразведка, нефть, Сирия, за рубежом
  • Нет аватара Инженер2015
    06.07.1815:40:09

    На доходы от сирийской нефти будут покупать машиностроительную технику из РФ. Правильно, что одним из первых восстановливают нефтянку

    #1050065
  • Нет аватара termometrix
    06.07.1816:17:41

    Но нужна и солидная охрана военного типа для специалистов.Рисковано.

    #1050076
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