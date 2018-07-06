Российские компании начали геологоразведку в Сирии
По данным ведомства, в том, чтобы вести работу в Сирии, заинтересованы «СТГ-инжиниринг», «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «Технопромэкспорт» и другие российские компании.
«Проводится геологоразведка на суше и на шельфе», — сказали в Минэнерго, отметив, что Россия «совместно с сирийскими партнерами» сейчас также оценивает возможность восстановления нефтегазовых месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и других элементов инфраструктуры.
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