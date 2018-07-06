На Окской судоверфи спустили на воду четвертую баржу «Белмакс 4»
ROB20 дедвейтом 6 000 тонн.
Главные размерения:
|Длина наибольшая, м
|118,79
|Длина иежду перпендикулярами, м
|117,90
|Длина по КВЛ, м
|117,775
|Ширина габаритная, м
|22,80
|Ширина расчетная, м
|22,60
|Высота борта до главной палубы, м
|3,00
|Высота тронка, м
|1,00
|Высота борта расчетная, м
|4,00
|Осадка, м
|2,75
|Дедвейт при осадке 2,75 м, т
|6013
|Вместимость отстойных танков, м3
|340
|Вместимость грузовых танков, м3
|6530
|Максимальная вместимость танков для груза (включай отстойный танк № 1 ПрБ и шахту выгрузки), м3
|6860
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