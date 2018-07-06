В Якутск привезли 20 новых автобусов «Вектор»

Из Нерюнгри в столицу республики привезли 20 новых автобусов модели ПАЗ «Вектор». Автобусы оснащены валидаторами, кнопками остановки и раскладываемым подиумом для инвалидов.

Стоимость одного автобуса 3,9 млн рублей.

До конца года приобретут еще 40 автобусов. Затем транспорт будет поставляться поэтапно на замену старым от 60 до 100 единиц в год. Таким образом, до 2024 года Якутск приобретет 467 новых машин на 1,8 млрд рублей. Старые автобусы по отработке срока эксплуатации разберут на запчасти.

По словам директора ЯПАК Сергея Максимова, присутствовавшего на презентации, это самая низкая цена на рынке. «Установлены новые двигатели экологического класса на газомоторном топливе. Не будет вредных выбросов, что положительно повлияет на экологию города», — добавил он.

http://ysia.ru/transport/...0-novyh-avtobusov-vektor/