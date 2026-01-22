На Комсомольской площади Якутска состоялась торжественная церемония передачи 50 новых автобусов марки «Волгабас» для городских маршрутов.

С 2022 года город получил уже 174 новых автобуса. Как и ранее, закупка 50 машин осуществлена частными перевозчиками через лизинг с поддержкой республиканского бюджета, который компенсировал первый взнос.

Новые автобусы заменят отработавшие свой ресурс машины, поэтому водителей для них уже подготовили. После прохождения всех регистрационных процедур и техосмотра автобусы начнут выходить на линии поэтапно с начала февраля.

Работа по обновлению парка продолжится: благодаря федеральной поддержке в 430 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», Якутск планирует приобретать от 30 до 40 новых автобусов ежегодно в течение следующих трех лет.