Поликлиника ярославской клинической больницы № 2 открылась после капитального ремонта

Капитальный ремонт в поликлинике ярославской клинической больницы № 2 завершен. 6 июля ее двери открылись для пациентов после 7-месячного перерыва. Работы были организованы в рамках федерального проекта по созданию новой модели поликлиник.

В порядок привели порядка 600 квадратных метров. Кабинеты оснастили необходимой медицинской мебелью и оборудованием. Серьезной реконструкции подверглись системы вентиляции, холодного и горячего водоснабжения. Хорошо стала выглядеть и регистратура, которую модернизировали по проекту бережливого производства. Активное участие в дизайне помещений принимал и медицинский персонал: сотрудники украсили стены рисунками.

Зданию уже больше 40 лет, и такой масштабный ремонт проводился здесь впервые. Стоимость работ — около 6,5 миллиона рублей, около 5 миллионов из которых — средства резервного фонда Президента России.

«Благодаря бережливому производству мы развели потоки больных и здоровых пациентов, — сообщила и. о. главного врача КБ № 2 Наталья Селиверстова. — Таким способом мы уменьшим очереди в регистратуру, а процесс диспансеризации будет проходить значительно быстрее. В кабинете забора крови обустроены одновременно 3-4 рабочих места, что тоже скажется на качестве оказания помощи нашим пациентам».

В ближайшее время ремонтные работы будут проведены и на втором этаже. Здесь обустроят кабинеты травматолога-ортопеда и хирурга.

Позитивные изменения связаны и с привлечением новых кадров — в этом году поликлиника клинической больницы № 2 ждет прихода как минимум троих молодых специалистов в первичное звено.