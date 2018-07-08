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Сделали сами или Почему убить Россию опять не удалось

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/L262BZzG_1o

Угрозы со стороны Запада отключить Россию от системы денежных переводов SWIFT возымели действие — всего за несколько лет мы создали свою альтернативу и готовы подключать к ней другие страны. Как нам это удалось и что будет дальше расскажем в сегодняшнем выпуске.

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экономика, новое производство, промышленность
  • Нет аватара termometrix
    08.07.1819:30:24

    Форекс-платформа,которая намного более загруженной транзакциями или блокчейн тоже альтернативы торгового информационно обмена,либо российский банк-посредник специально для расчетов на территории западных стран либо в Китае как во времена СССР,советская внешняя торговля не осуществлялась информационно через СВИФТ.СССР не был членом СВИФТа.

    И согласитесь,что в эпохе смартфонов,персональных ЭВМ,социальных сетей и Интернета это явный анахронизм.

    Отредактировано: termometrix~19:36 08.07.18
    #1050403
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