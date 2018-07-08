Сделали сами или Почему убить Россию опять не удалось
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/L262BZzG_1o
Угрозы со стороны Запада отключить Россию от системы денежных переводов SWIFT возымели действие — всего за несколько лет мы создали свою альтернативу и готовы подключать к ней другие страны. Как нам это удалось и что будет дальше расскажем в сегодняшнем выпуске.
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- Евгений Супер
- 08.07.201818:59
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08.07.1819:30:24