Сделали сами или Почему убить Россию опять не удалось

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Угрозы со стороны Запада отключить Россию от системы денежных переводов SWIFT возымели действие — всего за несколько лет мы создали свою альтернативу и готовы подключать к ней другие страны. Как нам это удалось и что будет дальше расскажем в сегодняшнем выпуске.