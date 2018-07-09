В первом полугодии 2018 года в Брянский регион МЖД поступило пятнадцать новых локомотивов
В локомотивное депо Брянск-2 Московской железной дороги за полгода поступило 15 новых магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ, произведенных на Брянском машиностроительном заводе. Новые локомотивы заменили тепловозы массовых серий советских времен. Они способны перевозить грузовые составы весом более 6 тысяч тонн, позволяют значительно сократить затраты на топливные ресурсы, снизить объем вредных выбросов в атмосферу, повысить эффективность эксплуатации железнодорожной инфраструктуры и сократить сроки доставки грузов, сообщает пресс-служба МЖД.
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