Группа «ЧТПЗ» освоила производство стальных корпусов кислородных конвертеров

Группа «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) первой в России освоила выпуск импортозамещающей продукции — стальных корпусов кислородных конвертеров для сталеплавильного производства. Первый комплект этого агрегата, предназначенного для выплавки стали из жидкого чугуна и металлолома, изготовлен на заводе «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ). В июне конвертеры поставлены Нижнетагильскому металлургическому комбинату.

Корпус конвертера представляет собой емкость, состоящую из 20 основных и 80 дополнительных деталей. Общий вес изделия — более 120 т, высота в собранном виде — 8,6 м, максимальный диаметр — 7,6 м. В связи с тем, что оборудование эксплуатируется в жестких условиях (температура раскаленного металла — до 1700 °С) и при высоких динамических нагрузках, для его изготовления использована котельная сталь марки 16Мо3 с высокой термостойкостью и повышенными антикоррозионными свойствами.

«Выполнение уникального заказа потребовало максимальной концентрации сил и навыков белых металлургов, нестандартных инженерных решений, внесения изменений в технологию. Полученная высокая оценка заказчика подтверждает, что Группа ЧТПЗ блестяще справилась с поставленной задачей, — отмечает генеральный директор ЭТЕРНО Валентин Тазетдинов. — Выпуск корпусов для кислородных конвертеров является перспективным направлением для нашей компании. Освоение их производства — шаг навстречу новым потребителям».

Продукция Группы ЧТПЗ имеет весомые преимущества перед импортными аналогами, среди которых оперативные сроки выполнения заказа и конкурентная цена, обусловленная низкими транспортными расходами. Сегодня завод «ЭТЕРНО» ведет переговоры с потенциальными заказчиками из числа российских металлургических компаний.

«ЭТЕРНО» — совместный проект ЧТПЗ и РОСНАНО, предприятие по выпуску соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов. Продукция завода — штампосварные детали трубопроводов (ШСДТ), в первую очередь — отводы для поворота трубопровода в нужном направлении и тройники для сооружения ответвлений, а также детали для герметизации трубопровода и перехода с одного диаметра трубопровода на другой.

Мощность предприятия составляет 10 000 тонн штампосварных деталей трубопроводов (ШСДТ) в год. Завод обладает уникальными технологическими преимуществами, которые позволяют обеспечить мировые стандарты качества при конкурентоспособной себестоимости и минимальных сроках поставки. Использование инновационных наноструктурированных материалов для сварки деталей и упрочнения сварного шва гарантирует продукции «ЭТЕРНО» максимально высокие характеристики.

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