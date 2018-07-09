Три новых предприятия запущены в свободном порту Владивосток

Производство по выпуску ретортных (консервных) пакетов, предназначенных для упаковки различных продуктов питания, запустила во Владивостоке компания «Пасифик Реал Пэкэдж».

ООО «ТРИМ» приступает к выпуску 12 разновидностей малярной ленты и прозрачного скотча — расходных материалов, которые широко используются практически во всех строительных проектах.

«На сегодняшний день, — утверждает генеральный директор Максим Барамович, — основными поставщиками на рынке являются китайские производители. Наш проект по созданию во Владивостоке производства малярной ленты и прозрачного скотча призван обеспечить выпуск качественной продукции по индивидуальным заказам потребителя и ускорить процесс поставки».

Услуги в сфере строительства предоставляет ООО «Дальневосточная Международная Инженерная Компания». Главная цель проекта резидента СПВ, к реализации которого привлечены китайские предприниматели, — участие в значительных инвестпроектах на территории Приморья.

Для полноценной деятельности приобретено собственное оборудование — башенные краны, бетононасосы и иная техника, которая уже применяется в строительстве развлекательного центра и казино в игорной зоне «Приморье».

Сегодня на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток уже введено в эксплуатацию 121 предприятие: 67 инвестпроектов реализовали резиденты СПВ и 54 — резиденты ТОР. В общей сложности в настоящее время АО «КРДВ» взаимодействует с 1070 инвесторами, инвестиционный портфель которых суммарно превышает 2,7 трлн рублей.