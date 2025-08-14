На Дальнем Востоке запущено производство оборудования для рыбопереработки и медицинских тележек

© primorsky.ru

На территории опережающего развития «Патриотическая» в Приморье резидент свободного порта Владивосток ввёл в эксплуатацию предприятие по производству технологического оборудования для переработки рыбы, икры и морепродуктов. Компания предлагает комплексные решения для строительства и модернизации рыбоперерабатывающих заводов мощностью до 500 тонн в сутки.

Параллельно предприятие освоило выпуск медицинских тележек для эвакуации раненых и систем разминирования. Производственная программа предусматривает выпуск до 150 таких изделий в год.

В проект уже инвестировано 21,9 млн рублей, создано 98 рабочих мест. Производственная площадка во Владивостоке занимает более 6 тыс. квадратных метров.

Предприятие специализируется на разработке оборудования для переработки различных видов водных биоресурсов — от минтая и трески до лосося и кальмаров. Статус резидента свободного порта и меры господдержки позволили ускорить запуск производства и расширить направления деятельности, сообщило Правительство Приморского края.

Всего в Приморском крае резиденты свободного порта Владивосток реализуют 1800 проектов, из которых 524 уже введены в эксплуатацию. Общий объём инвестиций в регион превысил 523 млрд рублей, создано более 52 тыс. рабочих мест.

