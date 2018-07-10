Новости судостроения
Катер разработан конструкторами завода специально для удобной транспортировки в любую точку страны, так как имеет габаритные размеры и возможен для перевозки как в прицепе, так и в контейнере.
Район плавания — прибрежные районы, при удалении от берега не более 12 морских миль и от убежища (корабля) не более 40 морских миль.
Параметры:
Цена: 1026000.00 RUB
Длина: 7.3 м.
Ширина: 2.3 м.
Высота: 2 м.
Осадка: 0.4 м.
Максимальная скорость: 50 узлов
Пассажировместимость: 12 человек
Вес порожнем: 950 кг
Максимальная грузоподъемность: 1000 кг
2. Судостроительно-судоремонтный завод «РИФ» ведет строительство катера для крупной рыбоводческой компании из Мурманска ООО «Русское море — Аквакультура», раньше покупавшей такие суда в Норвегии.
— Строительство катера длиной 10,6 м для службы безопасности ООО «Русское море — Аквакультура» — это для нас крупный заказ, мы гордимся тем, что нашли его самостоятельно, победили в конкурентной борьбе, — пояснила заместитель гендиректора по маркетингу CCРЗ АО «РИФ» София Болквадзе. — До этого мы построили несколько судов из ПНД, из них — 1 катер для морской службы в Астрахани, 4 катера для Судана. Нам важно качественно выполнить мурманский заказ, что станет гарантией расширения дальнейшего сотрудничества с этой компанией, которая ранее покупала такие катера в Норвегии.
3. Судоверфь «Стрингер» (г. Санкт-Петербург) после успешного прохождения ходовы и приемо-сдаточных испытаний на реке Неве передала заказчику катер РК-1200 «Кракен» модификации «рабочий» для сейсмологических работ вблизи о.Сахалин.
Технические характеристики:
- Длина габаритная (м) ~ 12
- Ширина габаритная (м) ~ 4,3
- Высота (габаритная, без учета радарной арки и мачт) м ~ 3,3
- Водоизмещение с двигателем и рулевыми устройствами, порожнем (т) — 6,5
- Грузоподъемность (кг) -1500
- Пассажировместимость (чел.) — 6