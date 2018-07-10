Новости судостроения

1. Судостроительно-судоремонтный завод «РИФ» (г. Ростов-на-Дону) представил новый катер «Риф-75» «Брат».

Катер разработан конструкторами завода специально для удобной транспортировки в любую точку страны, так как имеет габаритные размеры и возможен для перевозки как в прицепе, так и в контейнере.

Район плавания — прибрежные районы, при удалении от берега не более 12 морских миль и от убежища (корабля) не более 40 морских миль.

Параметры:

Цена: 1026000.00 RUB

Длина: 7.3 м.

Ширина: 2.3 м.

Высота: 2 м.

Осадка: 0.4 м.

Максимальная скорость: 50 узлов

Пассажировместимость: 12 человек

Вес порожнем: 950 кг

Максимальная грузоподъемность: 1000 кг

2. Судостроительно-судоремонтный завод «РИФ» ведет строительство катера для крупной рыбоводческой компании из Мурманска ООО «Русское море — Аквакультура», раньше покупавшей такие суда в Норвегии.





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— Строительство катера длиной 10,6 м для службы безопасности ООО «Русское море — Аквакультура» — это для нас крупный заказ, мы гордимся тем, что нашли его самостоятельно, победили в конкурентной борьбе, — пояснила заместитель гендиректора по маркетингу CCРЗ АО «РИФ» София Болквадзе. — До этого мы построили несколько судов из ПНД, из них — 1 катер для морской службы в Астрахани, 4 катера для Судана. Нам важно качественно выполнить мурманский заказ, что станет гарантией расширения дальнейшего сотрудничества с этой компанией, которая ранее покупала такие катера в Норвегии.

3. Судоверфь «Стрингер» (г. Санкт-Петербург) после успешного прохождения ходовы и приемо-сдаточных испытаний на реке Неве передала заказчику катер РК-1200 «Кракен» модификации «рабочий» для сейсмологических работ вблизи о.Сахалин.

Технические характеристики: