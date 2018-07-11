На Волгоградском алюминиевом заводе модернизация идет полным ходом

На заводе, входящем в Русал, уже запущены два электролизных корпуса, которые вскоре выйдут на полную проектную мощность. Новое современное оборудование устанавливается в литейных цехах. По словам гендиректора завода Юрия Моисеева, в ближайшем будущем предприятие сможет ежегодно выпускать 55-60 тысяч тонн первичного алюминия, а также около 10 тысяч тонн паст и порошков.

Практически готова к запуску фабрика по производству обожжённых анодов на площадке завода, в строительство которой инвестировано порядка 8 млрд рублей — на ней ведутся пусконаладочные работы. Специалисты проверяют и настраивают всё необходимое оборудование, в том числе уникальную 52-камерную печь, у которой нет аналогов в России.

Она была изготовлена специально для Волгоградского алюминиевого завода и позволяет производить 104 тысячи тонн анодов в год. Огромная печь единовременно вмещает до 6 тысяч тонн готовой продукции, а для её обслуживания требуются всего восемь человек в смену. Производство практически полностью автоматизировано.

Важно отметить, что обожжённые аноды, которые используются при электролизном производстве алюминия, в России не производятся — их приходится закупать в Китае, теперь же от импортных аналогов планируют отказаться — площадка Волгоградского алюминиевого завода способна обеспечивать своей продукцией не только само предприятие, но и других производителей алюминия по всей России.

Количество сотрудников на предприятии за последние годы увеличилось втрое — сегодня на нём трудятся более 1,7 тысячи волгоградцев, а в ближайшие месяцы, после запуска новых комплексов, численность персонала превысит 2 тысячи человек.

Не менее важно, что предприятие позаботилось об установке максимально эффективных систем газоочистки — благодаря этому новая фабрика обожжённых анодов и завод в целом соответствуют критериям экологически чистого производства. Системы фильтров, действующие на Волгоградском алюминиевом заводе, позволяют предотвращать 99,6% вредных выбросов.