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Модернизация

На Волгоградском алюминиевом заводе модернизация идет полным ходом

  •  © m.novostivolgograda.ru
На заводе, входящем в Русал, уже запущены два электролизных корпуса, которые вскоре выйдут на полную проектную мощность. Новое современное оборудование устанавливается в литейных цехах. По словам гендиректора завода Юрия Моисеева, в ближайшем будущем предприятие сможет ежегодно выпускать 55-60 тысяч тонн первичного алюминия, а также около 10 тысяч тонн паст и порошков.

Практически готова к запуску фабрика по производству обожжённых анодов на площадке завода, в строительство которой инвестировано порядка 8 млрд рублей — на ней ведутся пусконаладочные работы. Специалисты проверяют и настраивают всё необходимое оборудование, в том числе уникальную 52-камерную печь, у которой нет аналогов в России.

  •  © m.novostivolgograda.ru
Она была изготовлена специально для Волгоградского алюминиевого завода и позволяет производить 104 тысячи тонн анодов в год. Огромная печь единовременно вмещает до 6 тысяч тонн готовой продукции, а для её обслуживания требуются всего восемь человек в смену. Производство практически полностью автоматизировано.

Важно отметить, что обожжённые аноды, которые используются при электролизном производстве алюминия, в России не производятся — их приходится закупать в Китае, теперь же от импортных аналогов планируют отказаться — площадка Волгоградского алюминиевого завода способна обеспечивать своей продукцией не только само предприятие, но и других производителей алюминия по всей России.

Количество сотрудников на предприятии за последние годы увеличилось втрое — сегодня на нём трудятся более 1,7 тысячи волгоградцев, а в ближайшие месяцы, после запуска новых комплексов, численность персонала превысит 2 тысячи человек.

Не менее важно, что предприятие позаботилось об установке максимально эффективных систем газоочистки — благодаря этому новая фабрика обожжённых анодов и завод в целом соответствуют критериям экологически чистого производства. Системы фильтров, действующие на Волгоградском алюминиевом заводе, позволяют предотвращать 99,6% вредных выбросов.

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https://m.novostivolgograda.ru/news/economy/10-07-2018/andrey-bocharov-v-volgogradskoy-oblasti-formiruetsya-alyuminievyy-klaster

Волгоград, Русал, импортозамещение
  • Корбен Далас Корбен Далас
    11.07.1810:00:31

    Новости огромный плюс! Одна фабрика обоженных анодов чего стоит.      

    #1051041
  • Нет аватара igor-208
    11.07.1810:11:54

             

    А что за 52-камерная печь   , можно фото?!

    #1051042
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