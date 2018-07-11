— Судостроение и судоходство СЗ «Ладожская верфь» построил два прогулочных судна проекта 2105 ÐÑÐ¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ © fleetphoto.ruВ мае 2018 года компания СЗ «Ладожская верфь» (Ленинградская область) сдала два прогулочных судна проекта 2105 для заказчиков в Санкт-Петербурге.Первое судно — «Британия»Второе судно — «РКМ-2» Ð ÐÐ 2 © ff1.mosfont.ru Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее! http://fleetphoto.ru Katamaran 11.07.201807:22 2 2105, прогулочное судно, Ленинградская область, Ладожская верфь
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