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Судостроение и судоходство

СЗ «Ладожская верфь» построил два прогулочных судна проекта 2105

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  •  © fleetphoto.ru
В мае 2018 года компания СЗ «Ладожская верфь» (Ленинградская область) сдала два прогулочных судна проекта 2105 для заказчиков в Санкт-Петербурге.

Первое судно — «Британия»

Второе судно — «РКМ-2»

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  •  © ff1.mosfont.ru

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2105, прогулочное судно, Ленинградская область, Ладожская верфь
  • Vikont Vikont
    11.07.1808:05:08

    Нужно больше таких судов. Тур.поток в Россию растёт.

    #1051014
  • Нет аватара Пехота
    11.07.1813:11:35

    Чесслово, какие-то баржи.

    Чем плох был проект Нева (Р-35, Москва без верхней рубки) в плане модернизации?

    Обводы то какие были — за 20 км/ч легко, на «Москве» под 3Д6Н мы за 25 разгонялись!

    А на фото выше — ползучие утюги!

    Хотя, если скорость не главное… то пойдёт. Полезная площадь — огромная, хошь — дискотеку проводи, хошь — в плавучую гостиницу переоборудуй. В наших краях, в дельте Волги — была бы отличная рыбацко-охотничья плавбаза, палубу только сверху и навес над ней. Да и при такой ширине — второй ярус рубки запросто.

    П.С. Глянул — а они оказывается намного меньше Невы,Москвы. 20 метров длины против почти 40. Вообще в другом классе. Оставляю свои первоначальные слова о баржах как первое впечатление. Ошибочное, как оказалось!    

    Отредактировано: Пехота~13:27 11.07.18
    #1051066
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