Ход строительства НИС проекта 3292 для экологического мониторинга озера Байкал
Было в 2015 году
Стало 10 июля 2018 года. В сентябре обещают…спустить на воду.
Судно заложено в октябре 2014 года на ООО «Шиморский судоремонтный-судостроительный завод» (Нижегородская обл.), после чего блоки корпуса были доставлены на производственную площадку компании ООО «Гидротехник» в Иркутске.
Характеристики:
- Длина габаритная, м 40,18
- Длина по КВЛ, м 37,2
- Ширина габаритная, м 7,2
- Ширина по КВЛ, м 7,0
- Высота борта, м 2,8
- Осадка со 100% запасов и пассажирами, м 1,47
- Экипаж, чел. 8
- Мощность главных двигателей, кВт 2×248
- Водоизмещение со 100% запасов и пассажирами, т 241,8
- Вместимость грузового трюма, м3 30
Класс судна по Российскому Речному Регистру + М3,0 (лед 20) А
Оно предназначено для осуществления комплексного мониторинга состояния загрязнения оз. Байкал (гидрохимические, гидробиологические наблюдения за загрязнением поверхностных и грунтовых вод, донных отложений), а также для жизнеобеспечения труднодоступных станций, расположенных на побережье озера Байкал.
Более того, судно обеспечено современным радионавигационным оборудованием, позволяющим его эксплуатацию в любое время суток, а также рассчитаное на эксплуатацию при отрицательных температурах во льдах толщиной до 20 см.
Научно-исследовательское судно используется в целях проведения постоянных наблюдений и обследований загрязнения воды по всей акватории озера Байкал и его притоков; портов нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами судами, предприятиями населенных пунктов и береговыми сооружениями; Селенгинского мелководья, а также выполнения работ в фоновых районах в Баргузинском и Байкальском заповедниках.
Цели проведения гидрохимических, гидробиологических, геохимических наблюдений на акватории озера Байкал:
- получение данных о состоянии и загрязнении водной среды и гидробионтов акватории озера и центральной экологической зоны Байкальской природной территории;
- проведение комплексной оценки состояния среды и тенденции ее изменения в связи с усилением антропогенной нагрузки на природные экосистемы и глобальным изменением климата;
- получение информации по основным гидрохимическим показателям, а также об уровнях загрязнения воды озера, его притоков и Селенгинского мелководья;
- проведение контроля и комплексной оценки фоновых уровней загрязнения воды в районах Баргузинского и Байкальского заповедников, не подверженных непосредственному антропогенному влиянию источников загрязнения.
11.07.1818:32:27 смотрел на фото. много думал…
11.07.1819:38:48
12.07.1810:33:50