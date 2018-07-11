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Фотофакты

Ход строительства НИС проекта 3292 для экологического мониторинга озера Байкал

Было в 2015 году

  •  © www.meteorf.ru

Стало 10 июля 2018 года. В сентябре обещают…спустить на воду.

  •  © meteorf.ru

Судно заложено в октябре 2014 года на ООО «Шиморский судоремонтный-судостроительный завод» (Нижегородская обл.), после чего блоки корпуса были доставлены на производственную площадку компании ООО «Гидротехник» в Иркутске.

Характеристики:

  • Длина габаритная, м 40,18
  • Длина по КВЛ, м 37,2
  • Ширина габаритная, м 7,2
  • Ширина по КВЛ, м 7,0
  • Высота борта, м 2,8
  • Осадка со 100% запасов и пассажирами, м 1,47
  • Экипаж, чел. 8
  • Мощность главных двигателей, кВт 2×248
  • Водоизмещение со 100% запасов и пассажирами, т 241,8
  • Вместимость грузового трюма, м3 30

Класс судна по Российскому Речному Регистру + М3,0 (лед 20) А

Оно предназначено для осуществления комплексного мониторинга состояния загрязнения оз. Байкал (гидрохимические, гидробиологические наблюдения за загрязнением поверхностных и грунтовых вод, донных отложений), а также для жизнеобеспечения труднодоступных станций, расположенных на побережье озера Байкал.

Более того, судно обеспечено современным радионавигационным оборудованием, позволяющим его эксплуатацию в любое время суток, а также рассчитаное на эксплуатацию при отрицательных температурах во льдах толщиной до 20 см.

Научно-исследовательское судно используется в целях проведения постоянных наблюдений и обследований загрязнения воды по всей акватории озера Байкал и его притоков; портов нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами судами, предприятиями населенных пунктов и береговыми сооружениями; Селенгинского мелководья, а также выполнения работ в фоновых районах в Баргузинском и Байкальском заповедниках.

Цели проведения гидрохимических, гидробиологических, геохимических наблюдений на акватории озера Байкал:

  • получение данных о состоянии и загрязнении водной среды и гидробионтов акватории озера и центральной экологической зоны Байкальской природной территории;
  • проведение комплексной оценки состояния среды и тенденции ее изменения в связи с усилением антропогенной нагрузки на природные экосистемы и глобальным изменением климата;
  • получение информации по основным гидрохимическим показателям, а также об уровнях загрязнения воды озера, его притоков и Селенгинского мелководья;
  • проведение контроля и комплексной оценки фоновых уровней загрязнения воды в районах Баргузинского и Байкальского заповедников, не подверженных непосредственному антропогенному влиянию источников загрязнения.
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http://www.meteorf.ru/press/news/16845/

Нижегородская область, Шиморский ССРЗ, Иркутск, Гидротехник, НИС, 3292
  • alex4spb alex4spb
    11.07.1818:32:27

    В сентябре обещают…спустить на воду.
    смотрел на фото. много думал…

    #1051115
  • Нет аватара Drub
    12.07.1810:33:50

    О том что вокруг судна наверное не вода… ибо на воду только в сентябре…   

    #1051255
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