Ход строительства НИС проекта 3292 для экологического мониторинга озера Байкал

Было в 2015 году

Стало 10 июля 2018 года. В сентябре обещают…спустить на воду.

Судно заложено в октябре 2014 года на ООО «Шиморский судоремонтный-судостроительный завод» (Нижегородская обл.), после чего блоки корпуса были доставлены на производственную площадку компании ООО «Гидротехник» в Иркутске.

Характеристики:

Длина габаритная, м 40,18

Длина по КВЛ, м 37,2

Ширина габаритная, м 7,2

Ширина по КВЛ, м 7,0

Высота борта, м 2,8

Осадка со 100% запасов и пассажирами, м 1,47

Экипаж, чел. 8

Мощность главных двигателей, кВт 2×248

Водоизмещение со 100% запасов и пассажирами, т 241,8

Вместимость грузового трюма, м3 30

Класс судна по Российскому Речному Регистру + М3,0 (лед 20) А

Оно предназначено для осуществления комплексного мониторинга состояния загрязнения оз. Байкал (гидрохимические, гидробиологические наблюдения за загрязнением поверхностных и грунтовых вод, донных отложений), а также для жизнеобеспечения труднодоступных станций, расположенных на побережье озера Байкал.

Более того, судно обеспечено современным радионавигационным оборудованием, позволяющим его эксплуатацию в любое время суток, а также рассчитаное на эксплуатацию при отрицательных температурах во льдах толщиной до 20 см.

Научно-исследовательское судно используется в целях проведения постоянных наблюдений и обследований загрязнения воды по всей акватории озера Байкал и его притоков; портов нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами судами, предприятиями населенных пунктов и береговыми сооружениями; Селенгинского мелководья, а также выполнения работ в фоновых районах в Баргузинском и Байкальском заповедниках.

Цели проведения гидрохимических, гидробиологических, геохимических наблюдений на акватории озера Байкал: