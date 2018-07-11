Ростех представил мобильную энергоустановку на основе СПГ

Дочерняя компания Ростеха — «Промышленные технологии» — представила на выставке «Иннопром-2018» мобильные энергетические комплексы на основе сжиженного природного газа для обеспечения удаленных и труднодоступных населенных пунктов электроэнергией и газом.

Установки могут доставляться различными видами транспорта и отличаются высокой экологичностью и производительностью. Потребность в подобной технике в России составляет свыше 3000 единиц.

Мобильная энергоустановка создана на базе газопоршневого агрегата российского производства и обеспечивает электрическую мощность от 150 кВт до 1,4 мВт. СПГ-энергетический комплекс не имеет аналогов в России и может обеспечивать потребителей электроэнергией, газом или и тем и другим одновременно.

Энергогенерирующие комплексы могут быть доставлены к месту эксплуатации любым видом транспорта — автомобильным, морским, железнодорожным или с помощью авиации. Каждый мобильный СПГ-энергетический комплекс на одном резервуаре газа может обеспечивать электроэнергией небольшой населенный пункт (порядка 30-40 домов) в течение одного месяца.

«Решение вопросов энергоснабжения удаленных и изолированных территорий с помощью распределенной генерации — стратегическая государственная задача, решить которую Владимир Путин поручил в своем послании Федеральному Собранию в марте этого года. Разработка Ростеха позволяет в сжатые сроки обеспечить газо- и энергоснабжение населенного пункта, строительного или другого важного объекта в любой точке страны», — прокомментировал статс-секретарь Госкорпорации Ростех Максим Выборных.

Мобильные СПГ-энергетические комплексы станут одним из основных элементов построения распределенной системы российской энергетики. В отличие от традиционных мобильных энергоустановок, использующих в качестве топлива нефтепродукты (дизельное топливо, мазут), установки на сжиженном природном газе более экономичны, экологичны и безопасны.

«Данная разработка станет основой для развития малой энергетики удаленных и изолированных территорий, позволит оперативно решать вопросы энергоснабжения при аварийных и чрезвычайных ситуациях, а также зонах стихийных бедствий. СПГ-энергетические комплексы позволят электрифицировать районы, удаленные от магистральных газопроводов, в том числе удаленные районы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока», — прокомментировал генеральный директор ОАО «Промышленные технологии» Александр Митасов.

В реализации проекта участвует широкая кооперация компаний Ростеха, в том числе КАМАЗ, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и Уралвагонзавод.

АО «Промышленные технологии» — 100% дочернее предприятие ГК Ростех. Решением корпорации определена как Единый центр компетенции в области СПГ и газомоторного топлива. Разрабатывает и локализует оборудование в области сжиженного природного газа.