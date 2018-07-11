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Транспорт и логистика

В Сургуте состоялся тестовый запуск электробуса «Волга Бас»

  •  © admsurgut.ru

В Сургуте приступили к тестированию экспериментального образца электрического общественного транспорта. Новая модель автобуса прибыла на базу предприятия СПОПАТ. Таких экземпляров в России всего четыре. Планируется, что новинка выйдет на линию 12 июля. Электробус будет курсировать по маршруту № 11.

Уникальная машина оснащена климатической установкой, имеет плавный и бесшумный ход. Среди главных преимуществ автобуса — экологичность и экономичность в эксплуатации. Он рассчитан на 90 пассажиров. Комфортабельность предусмотрена и для маломобильных групп населения, на входе имеется пандус. Мощность транспортного средства составляет 115 киловатт или 156 лошадиных сил. Запас хода на одной подзарядке рассчитан на пробег 200 км с включенной климатической установкой, без нее — более 300 км. Производители утверждают, что электробус адаптирован к работе в северных условиях и сможет исправно работать при температуре до минус 45 градусов.

По улицам Сургута электробус будет ездить в течение месяца. В августе представители завода «Volgabus» приедут в крупнейший город Югры, где встретятся с руководством муниципалитета и ответят на вопросы технического характера, возникшие в процессе использования машины.

  •  © admsurgut.ru
  •  © admsurgut.ru
  •  © admsurgut.ru
  •  © admsurgut.ru
  •  © admsurgut.ru
  •  © admsurgut.ru
  •  © admsurgut.ru
  •  © admsurgut.ru
  •  © admsurgut.ru

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http://admsurgut.ru/article/78/113520/V-Surgut-pribyl-pervyy-elektrobus-zavoda-VOLGABUS

ХМАО, Сургут, Волга Бас, Volgabus, новые автобусы
  • Великоросс Великоросс
    11.07.1814:23:39

    •  © admsurgut.ru

    •  © admsurgut.ru

    •  © admsurgut.ru

    #1051086
  • Нет аватара qwerasdf
    11.07.1823:16:36

    Египетскими иероглифами нужно было «волгабУс» писать, ведь кириллицы для этого не достаточно. А клинописью ещё круче бы смотрелось.

    Или три полоски спереди нарисовать и надпись «Adibass» — тоже круто.

    Не стыдно? Клоуны!

    #1051171
    • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
      12.07.1803:42:02

      ⰲⱁⰾⰳⰰⰱⱁⱆⱄⱏ так надо было написать… На глаголице…

      #1051185
    • Badassgoliath Badassgoliath
      12.07.1808:31:25

      Египетскими иероглифами нужно было «волгабУс» писать, ведь кириллицы для этого не достаточно. А клинописью ещё круче бы смотрелось.

      — И что эта хрень означает?

      — Понятия не имею. Но звучит прикольно, не по-нашему.

      © Братва и кольцо. Перевод Гоблина.

      #1051214
    • Нет аватара erothm
      12.07.1809:52:06

      Манагеры (коекакеры) этим и занимаются что бы никто не понял и было якобы красиво и будут втирать про мифический экспорт

      Отредактировано: erothm~10:02 12.07.18
      #1051233
    • Сера Бэб Сера Бэб
      12.07.1810:14:21

      Компания Эйпл вообще ничего не пишет, просто — огрызок от яблока… Это как будто возвращение к эпохе наскальных рисунков… Клоуны, да и только. Да и вообще, все вокруг клоуны, один я — Д’Артаньян))))

      #1051243
      • Нет аватара brat_po_razumu
        12.07.1813:50:12

        В Винницкой области, откуда этот свидомый товарищ — там таких много.

        #1051345
    • Нет аватара brat_po_razumu
      12.07.1813:46:26

      Как гневно наш товарищ с Украины бичует одного из ведущих российских производителя автобусов! Ищь ты — они посмели нанести марку автобуса латынью, как делают все мировые производители автотехники, да и бытовой техники. Тойота пишет — Toyota, Toyota Motor Corporation, а не トヨタ自動車株式会社, Самсунг — пишет Samsung, а не 삼성그룹…

      Это нашему товарищу с Украины — неугодно, он объявляет Toyota и Samsung — позорищем.

      А знаешь, что есть позорище, уважаемый товарищ с Украины?

      Позорище — это полностью развалить производство на Украине.

      Позорище — это когда половина населения вынуждена батрачить за границей на поденной работе.

      Позорище — это прийте на наш сайт, где пре регистрации указывать свое имя-фамилию — совершенно не обязательно, можно ничего не указывать, но указать свое имя-фамилию как Вася Пупкинд женского пола — вот это позорище.

      Это тебе такое имя-фамилию твои уважаемые родители дали при рождении? Позоище…

      Отредактировано: brat_po_razumu~13:50 12.07.18
      #1051343
    • Дмитрий Чепурин Дмитрий Чепурин
      12.07.1814:37:20

      Какел, а какими иероглифами пишется на автобусах название самого крупного в мире и ныне опустошенного и разграбленного производителя автобусов — Львовского автозавода? Вот когда ответишь, тогда и поговорим про иероглифы на наших автобусах.

      #1051373
  • Staffa Car Terma
    12.07.1805:42:55

    Лиотех, это же производство батарей в Новосибирске?

    #1051191
    • Zveruga Zveruga
      12.07.1812:12:20

      В отличие от китайцев они производят особую форму электролита, который не горит и выдерживает низкие температуры. Поэтому этот завод будет всё больше и больше производить аккумуляторов для России, а возможно и на экспорт для стран с холодным климатом.

      #1051303
  • Нет аватара MishaBob
    12.07.1807:37:07

    Электробусы очень узко направленный вид транспорта, ориентированный на города с пробками (стоишь в пробке двигатель не молотит, не ухудшая экологию в городе). Смысл закупать в северные города?

    И все это на фоне meduza.io/feature/2018/01/14/za-dva-goda-kobalt-podorozhal-v-tri-raza-v-afrikanskih-shahtah-ego-dobyvayut-deti

    #1051199
    • Феофан Обуздовский Феофан Обуздовский
      12.07.1808:12:09

      Ужас! Необходимо запретить кобальт, и вообще аккумуляторы в России! Потому что в Африке его добывают дети… ДБ

      #1051208
      • Нет аватара MishaBob
        12.07.1809:51:52

        Вопрос не о детях, а о цене на кобальте, как составляющей аккумуляторов. Исходя чего стоимость электробуса, а стоит ли игра свеч, когда в городах как Сургут логичнее развивать газомоторные автобусы.

        #1051232
        • Сера Бэб Сера Бэб
          12.07.1810:20:19

          «В Сургуте состоялся ТЕСТОВЫЙ запуск электробуса…"

          «В Сургуте приступили к ТЕСТИРОВАНИЮ экспериментального образца электрического общественного транспорта…"

          «По улицам Сургута электробус будет ездить в течение МЕСЯЦА…"

          Вы текст читаете??? Или Вам важно раскрыть свою балалайку и вывалить сюда кучу бреда, претендуя при этом на высокий ум???

          #1051247
        • MagiRus MagiRus
          12.07.1814:19:32

          о цене на кобальте, как составляющей аккумуляторов

          Вы бы для начала узнали какова составляющая кобальта в структуре себестоимости литий-ионных (литий-титановых) аккумуляторов. Она не более 10-15%. Т. е. даже при подорожании кобальта в 3 раза себестоимость аккумуляторов выросло не более чем на 20-30%. Ну, а при переносе этой цены на электробус получится что цена электробуса вырастит не более чем на 5-10%.

          #1051361
    • Макс Южный
      12.07.1810:51:29

      Помимо Конго кобальт добывают в заметных размерах ещё несколько стран, и даже РФ.

      #1051259
    • Zveruga Zveruga
      12.07.1812:15:49

      В аккумуляторах Лиотеха нет кобальта.

      - Насколько надежным и проверенным решением является использование литий-ионных аккумуляторов? Я слышал они взрываются.

      Литий-ионные аккумуляторы известны с 1990 года. В литий-ионных аккумуляторах первого поколения использовался анод из металлического лития, на котором в процессе многократных циклов зарядки/разрядки возникали пространственные образования (дендриты), приводящие к замыканию электродов и, как следствие, возгоранию или взрыву. Эту проблему удалось окончательно решить заменой материала анода на графит. Подобные процессы происходили и на катодах литий-ионных аккумуляторах на основе оксида кобальта при нарушении условий эксплуатации (перезарядке). Литий-ферро-фосфатные аккумуляторы полностью лишены этих недостатков.

      Благодаря этому они не только не горят, но и выдерживают сибирские морозы, в отличие от китайских аккумуляторов (камень в огород Теслы Элона Маска и Panasonic).

      Отредактировано: Zveruga~12:18 12.07.18
      #1051307
  • Нет аватара Tony
    12.07.1810:39:15

    Про тормоза не нашел — рекуперация есть?

    #1051257
    • MagiRus MagiRus
      12.07.1814:22:32

      На электробусах рекуперация это мастхэв по умолчанию.

      #1051365
  • Олег Юшков Олег Юшков
    12.07.1811:33:52

    А почему автобус с Питерскими номерами?

    #1051277
    • Нет аватара kirovec7
      12.07.1811:47:09

      Потому что автобус сначала в Питере катался, сам один раз видел. Об этом говорит и герб города и изображение казанского собора на боку!

      Видимо в Питере не было сильных холодов)

      #1051287
  • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
    12.07.1812:19:55

    Интересно, что автобусную шахту двигателя оставили. Что же в ней такого напихано у электробуса, что не стали её уменьшать или убирать совсем?

    #1051310
  • Zveruga Zveruga
    12.07.1812:35:40

    Так как в городах транспорт испытывает частые остановки, то режим работы общественного транспорта с постоянной подзарядкой аккумуляторов будет наиболее выгодным.

    Мне электробус будущего видится в следующей комплектации энергетической установки:

    1. Электроколёса, для избавления от трансмиссии.

    2. Суперконденсатор питающий электроколёса, для сглаживания резких перепадов нагрузки.

    3. Аккумуляторы, постоянно подзаряжающие суперконденсатор.

    4. Микротурбина с высокооборотистым генератором, для постоянной подзарядки аккумуляторов.

    5. Топливный элемент на метане генерирующий электроэнергию для подзарядки аккумуляторов и горячий газ, для вращения микротурбины.

    6. Метановый бак, как исходный источник энергии.

    По исследованиям швейцарцев КПД гибридных топливных элементов совместно с турбинами достигает 70%!

    Если нам удастся реализовать всё это в достаточно миниатюрных масштабах, то мы сможем перевести всю углеводородную технику на подобные гибриды.

    #1051313
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