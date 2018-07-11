В Сургуте состоялся тестовый запуск электробуса «Волга Бас»

В Сургуте приступили к тестированию экспериментального образца электрического общественного транспорта. Новая модель автобуса прибыла на базу предприятия СПОПАТ. Таких экземпляров в России всего четыре. Планируется, что новинка выйдет на линию 12 июля. Электробус будет курсировать по маршруту № 11.

Уникальная машина оснащена климатической установкой, имеет плавный и бесшумный ход. Среди главных преимуществ автобуса — экологичность и экономичность в эксплуатации. Он рассчитан на 90 пассажиров. Комфортабельность предусмотрена и для маломобильных групп населения, на входе имеется пандус. Мощность транспортного средства составляет 115 киловатт или 156 лошадиных сил. Запас хода на одной подзарядке рассчитан на пробег 200 км с включенной климатической установкой, без нее — более 300 км. Производители утверждают, что электробус адаптирован к работе в северных условиях и сможет исправно работать при температуре до минус 45 градусов.

По улицам Сургута электробус будет ездить в течение месяца. В августе представители завода «Volgabus» приедут в крупнейший город Югры, где встретятся с руководством муниципалитета и ответят на вопросы технического характера, возникшие в процессе использования машины.