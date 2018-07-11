ОКБ «Микрон» группы «КАНЕКС» разработало новую модель опрокидывателя вагонеток

В 2017 году специалистами красноярского ОКБ «Микрон» группы «КАНЕКС» разработана новая модель опрокидывателя вагонеток.

Модель появилась в результате усовершенствования старой модели опрокидывателя и предназначена для разгрузки шахтных вагонеток типа ВГ-4,5 путем подъема и опрокидывания, обеспечивая высыпание груза.

9 ноября 2017 состоялась первая поставка продукции. Опрокидыватель запущен в шахте, а ввод в эксплуатацию планируется в феврале-марте 2018. Находится опрокидыватель на самом крупном руднике — «Октябрьский» ОАО «ГМК» «Норильский никель» на глубине 800 м. от поверхности.

В планах компании осуществить замену старых опрокидывателей и на других рудниках.

По типу работы опрокидыватель вагонеток является единичным экземпляром. Модель состоит из двух основных элементов: рамы и корпуса трансмиссии (подвижной платформы). Рама служит опорой для движения подвижной платформы и включает в себя несущую раму, основание и пути. Несущая рама воспринимает на себя всю нагрузку при подъеме подвижной платформы с груженой вагонеткой. Основание является базой для всех элементов опрокидывателя вагонеток и площадкой, на которую заезжает вагонетка. Пути — это направляющие, по которым поднимается и опускается подвижная платформа. Подвижная платформа служит как подвижная чаша, в которой установлена груженая вагонетка.

В опрокидывателе вагонеток используются разные типы оборудования: мотор-редукторы, редукторы и шкафы оператора. Перечисленное оборудование предназначено для фиксации вагонетки, подъема подвижной платформы, опрокидывания вагонетки и контроля выгрузки.