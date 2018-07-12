На Среднем Урале открылось новое стальное производство

«Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) запустила в эксплуатацию первую очередь производства стальных конструкций. На церемонии открытия присутствовал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Ожидается, что новое подразделение полностью закроет потребности холдинга в стальных конструкциях, которые ранее приходилось закупать на стороне. Мощность первой очереди составит 6 тыс. тонн в год. В проект инвестировано более 500 млн рублей, создано 180 новых рабочих мест.

По словам Андрея Мысляева, ПСК уже выпустил первые 300 тонн металлоконструкций. В частности, по заказу Среднеуральского медеплавильного завода были изготовлены конструкции для узла загрузки пыли из электрофильтров. Филиалу «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» были поставлены конструкции для промышленного участка очистки регенерационных растворов и отмывочных вод энергоцеха. В данный момент начата работа по изготовлению металлоконструкций здания парадного расчета и здания авиационной техники музейного комплекса УГМК.

Производственный корпус ПСК состоит из двух блоков общей площадью 16 тыс. кв. м. Он оснащен станочным парком от ведущих производителей из России, США, Турции и Китая. В его арсенале — 20 станков: ленточно-пильные, кромко-фрезерные, профиле-гибочные, гильотины, установка термической резки, комбинированные пресс-ножницы, дробеметная установка. Среди них 4-валковый гидравлический гибочный станок 4R HSS, предназначенный для вальцовки обечаек (открытых цилиндрических или конических элементов конструкции) и конусов разного диаметра, стан PHJ 15 для производства двутаровой балки методом сварки.

До конца года планируется запустить вторую очередь производства. «Это позволит нам увеличить объем продукции до 8 тыс. тонн. Здесь будут установлены дробеструйная и окрасочная камеры, которые позволят сократить время на финишную обработку продукции и повысят качество окраски. Дополнительно в этом блоке предусмотрен участок для организации производства решетчатого настила. В перспективе он нам дополнительно даст еще 3-3,5 тыс. тонн продукции.

Ожидается, что на второй очереди будет трудиться еще 46 человек», — сказал Андрей Мысляев. Он отметил, что инвестиции в проект окупятся уже за 6,5 лет, и не исключил, что в перспективе предприятие будет поставлять свою продукцию не только в рамках холдинга УГМК, но и сторонним заказчикам.