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Производство

1СК изготовила зубодолбежный станок модели 5М150

Первая станкостроительная компания г. Челябинск, изготовила для предприятия МОЗБТ зубодолбежный станок модели 5м150, станок предназначен для изготовления цилиндрических прямозубых зубчатых колес внешнего и внутреннего зацепления с наибольшим диаметром 800 мм и максимальным модулем 12.

Компания АО «Московский опытный завод буровой техники» является производителем буровых установок разведочного бурения.

  • Станок зубодолбежный 5М150
  • Станок зубодолбежный 5М150
  •  © Фото из открытых источников

Зубодолбежный станок 5М150 имеет современную систему управления на базе интерфейса HMI (Человек-Машина), которая позволяет производить более глубокую настройку станка, устанавливать любое количество проходов, гибко задавать число двойных ходов, фиксировать точку загрузки изделия и точку касания. Класс точности станка Н, согласно ГОСТ 658-89.

  • Зубодолбежный станок 5м150
  • Зубодолбежный станок 5м150
  •  © Фото из открытых источников

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Зубодолбежный станок, Первая станкостроительная компания, станкостроение, станок, 5М150
  • Armine Armine
    12.07.1810:25:49

    зубодолбежный станок модели 5М150
    Приходишь к стоматологу, а там вот такая прелесть.   

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    #1051249
  • Нет аватара Drub
    12.07.1810:31:22

    Вот что ни говори умеют у нас названия давать… как военной технике (Буратино, Акация, Солнцепек и т. п.), так и прочему          

    #1051253
    • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
      12.07.1810:54:38

      Чем вас смутило название 5М150?

      Зубодолбежный — это не название, а классификация станков. Данные станки предназначены для изготовления зубчатых колес методом зубодолбления.

      Зубодолбление — это строгание зубьев инструментом в виде зубчатого колеса, контур торца зубчатого венца которого служит режущей кромкой.

      #1051261
      • Евгений Яшкин
        12.07.1811:05:40

        5М150 модель присвоена согласно классификации станков согласно ГОСТ

        5 — это группа, зубообрабатывающие станки

        М — серия, поколение

        150 — типо размер (140 — 500мм, 150 — 800мм, 161 — 1250 мм и т. д.)

        Н,П,В степень точность. Н можно опустить в данном случае Нормальная.

        Все это придумано не зря, что бы не путаться в моделях. В данный момент производители называют как хотят — что не правильно.

        #1051265
        • Нет аватара Zzepp
          12.07.1811:52:03

          что бы не путаться в моделях

          Я понимаю, что знатокам ГОСТа всё очевидно. Но меня оно как раз наоборот — путает   :

          150 — типо размер (140 — 500мм, 150 — 800мм, 161 — 1250 мм и т. д.)

          #1051290
  • Комментарий удален
  • Комментарий удален
  • SergeySeverny SergeySeverny
    12.07.1812:14:39

    станкостроение живёт и это хорошо

    #1051306
  • Нет аватара cherev
    12.07.1817:34:25

    То что делают станки, это супер! Но когда уже перестанут их окрашивать в такой отвратительный цвет?

    #1051426
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