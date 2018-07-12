1СК изготовила зубодолбежный станок модели 5М150

Первая станкостроительная компания г. Челябинск, изготовила для предприятия МОЗБТ зубодолбежный станок модели 5м150, станок предназначен для изготовления цилиндрических прямозубых зубчатых колес внешнего и внутреннего зацепления с наибольшим диаметром 800 мм и максимальным модулем 12.

Компания АО «Московский опытный завод буровой техники» является производителем буровых установок разведочного бурения.



Станок зубодолбежный 5М150

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Зубодолбежный станок 5М150 имеет современную систему управления на базе интерфейса HMI (Человек-Машина), которая позволяет производить более глубокую настройку станка, устанавливать любое количество проходов, гибко задавать число двойных ходов, фиксировать точку загрузки изделия и точку касания. Класс точности станка Н, согласно ГОСТ 658-89.