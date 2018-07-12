1СК изготовила зубодолбежный станок модели 5М150
Первая станкостроительная компания г. Челябинск, изготовила для предприятия МОЗБТ зубодолбежный станок модели 5м150, станок предназначен для изготовления цилиндрических прямозубых зубчатых колес внешнего и внутреннего зацепления с наибольшим диаметром 800 мм и максимальным модулем 12.
Компания АО «Московский опытный завод буровой техники» является производителем буровых установок разведочного бурения.
Зубодолбежный станок 5М150 имеет современную систему управления на базе интерфейса HMI (Человек-Машина), которая позволяет производить более глубокую настройку станка, устанавливать любое количество проходов, гибко задавать число двойных ходов, фиксировать точку загрузки изделия и точку касания. Класс точности станка Н, согласно ГОСТ 658-89.
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- Евгений Яшкин
- 12.07.201810:04
- 8
12.07.1810:25:49 Приходишь к стоматологу, а там вот такая прелесть.
12.07.1810:30:19
12.07.1810:31:22
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