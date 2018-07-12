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Новые заводы и цеха

В Кировской области запущено новое деревообрабатывающее производство

  •  © www.kotelnich-kv.ru
На заводе ООО «Листрейд», расположенном в д. Пузырёнки Котельничского района Кировской области состоялся официальный пуск предприятия по изготовлению палочек для мороженого.

Предприятие запущено китайским инвестором. На заводе работают 120 сотрудников. В будущем предприятие планирует открыть вторую линию по упаковке палочек для мороженого и создать ещё 80 рабочих мест.

Ежемесячно на заработную плату расходуется 1,75 млн. рублей, а это значит, около 800 тысяч рублей налоговых отчислений поступает в бюджеты различных уровней, Пенсионный фонд, налоговую службу. Кроме того, 4 миллиона, затраченные на закупку древесины (берёзы), вливаются в лесной комплекс.

Президент Вятской торгово-промышленной палаты отметил, что возрождение производства в любом городе и районе региона радует, и заключил: «Замечательно то, что в нас поверили китайские производители».

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http://www.kotelnich-kv.ru/?p=13476

Кировская область, иностранные инвестиции, деревообработка, малый и средний бизнес
  • Нет аватара Рыбак
    12.07.1814:06:38

    Ежемесячно на заработную плату расходуется 1,75 млн. рублей, а это значит…

    это значит, что ЗП — 14500 руб — в среднем. Печально.

    и слово «расходуется» я бы заменил.

    #1051356
    • DKerr DKerr
      12.07.1814:36:28

      Раз набрали народ на таких условиях — видимо там это покамест конкурентная зп, увы. В любом случае новость позитивная, я считаю, поскольку появились новые рабочие места и это подстегнет со временем зп к росту.

      А слово «расходуется» я бы тоже заменил, но оно из оригинала статьи в источнике, я все же в данном случае не автор    

      #1051371
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