В Кировской области запущено новое деревообрабатывающее производство

На заводе ООО «Листрейд», расположенном в д. Пузырёнки Котельничского района Кировской области состоялся официальный пуск предприятия по изготовлению палочек для мороженого.

Предприятие запущено китайским инвестором. На заводе работают 120 сотрудников. В будущем предприятие планирует открыть вторую линию по упаковке палочек для мороженого и создать ещё 80 рабочих мест.

Ежемесячно на заработную плату расходуется 1,75 млн. рублей, а это значит, около 800 тысяч рублей налоговых отчислений поступает в бюджеты различных уровней, Пенсионный фонд, налоговую службу. Кроме того, 4 миллиона, затраченные на закупку древесины (берёзы), вливаются в лесной комплекс.

Президент Вятской торгово-промышленной палаты отметил, что возрождение производства в любом городе и районе региона радует, и заключил: «Замечательно то, что в нас поверили китайские производители».