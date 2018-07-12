ФСК ЕЭС открыла новую подстанцию 220 кВ «Ново-Лабинская» в Краснодарском крае
Инвестиции ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в строительство подстанции 220 кВ «Ново-Лабинская» составили более 1,7 млрд рублей.
Сооружение проведено в рамках соглашения между ФСК ЕЭС и администрацией региона, а также Схемы и программы развития ЕЭС России. Подстанция общей трансформаторной мощностью 330 МВА повысит системную надежность энергосистемы Краснодарского края, обеспечит электроэнергией объекты жилищной, социальной инфраструктуры и предприятия.
Кроме того, ввод в работу подстанции позволит восполнить существующий дефицит мощности, а также создаст ее резерв для экономического роста Усть-Лабинского района края. Для подключения большего числа заявителей проектом предусмотрена возможность расширения распределительных устройств.
90% основного и вторичного оборудования подстанции — российского производства.
В частности, два автотрансформатора мощностью по 125 МВА каждый, оборудование открытых распределительных устройств 110 кВ и 220 кВ, распредустройства 10 кВ, устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики. Подстанция оснащена автоматизированными системами управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии.
За 5 лет (2013-2017 гг.) объем инвестиций ФСК ЕЭС в развитие магистральной сетевой инфраструктуры Краснодарского края составил порядка 34 млрд рублей. В 2018 — 2020 гг. объем финансирования инвестиционной программы на территории региона — порядка 7 млрд рублей.
В 2018 году будет завершено строительство подстанции 220 кВ «Восточная промзона» для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Краснодара, а также создания возможности присоединения новых потребителей,