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Энергетика и ТЭК

ФСК ЕЭС открыла новую подстанцию 220 кВ «Ново-Лабинская» в Краснодарском крае

  •  © www.fsk-ees.ru

Инвестиции ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в строительство подстанции 220 кВ «Ново-Лабинская» составили более 1,7 млрд рублей.

Сооружение проведено в рамках соглашения между ФСК ЕЭС и администрацией региона, а также Схемы и программы развития ЕЭС России. Подстанция общей трансформаторной мощностью 330 МВА повысит системную надежность энергосистемы Краснодарского края, обеспечит электроэнергией объекты жилищной, социальной инфраструктуры и предприятия.

Кроме того, ввод в работу подстанции позволит восполнить существующий дефицит мощности, а также создаст ее резерв для экономического роста Усть-Лабинского района края. Для подключения большего числа заявителей проектом предусмотрена возможность расширения распределительных устройств.

90% основного и вторичного оборудования подстанции — российского производства.

В частности, два автотрансформатора мощностью по 125 МВА каждый, оборудование открытых распределительных устройств 110 кВ и 220 кВ, распредустройства 10 кВ, устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики. Подстанция оснащена автоматизированными системами управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии.

  •  © www.fsk-ees.ru
  • подстанция «Ново-Лабинская» во время строительства
  • подстанция «Ново-Лабинская» во время строительства
  •  © www.fsk-ees.ru

За 5 лет (2013-2017 гг.) объем инвестиций ФСК ЕЭС в развитие магистральной сетевой инфраструктуры Краснодарского края составил порядка 34 млрд рублей. В 2018 — 2020 гг. объем финансирования инвестиционной программы на территории региона — порядка 7 млрд рублей.

В 2018 году будет завершено строительство подстанции 220 кВ «Восточная промзона» для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Краснодара, а также создания возможности присоединения новых потребителей, в т. ч. жилищной, социальной инфраструктуры и промышленности на территории города. До 2020 запланировано завершение работ на подстанции 500 кВ «Тихорецкая», а также на подстанциях 220 кВ «Крыловская» и «Вышестеблиевская».

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http://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=228267

Краснодарский край, ФСК ЕЭС, новая подстанция, оборудование российского производства
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