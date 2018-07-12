ОАО «РЖД» в первом полугодии 2018 года закупило для регионов 15 составов электричек



ЭП3Д

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ОАО «Российские железные дороги» реализует программу обновления пригородного моторвагонного подвижного состава. В первом полугодии приобретено 62 новых вагона (15 составов) на общую сумму 3,5 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.

Всего в текущем году компания планирует приобрести 104 новых вагона для пригородных перевозок (или 25 составов) на общую сумму порядка 6 млрд руб. Они будут направлены Ростовскую область (18 электропоездов), Волгоградскую область (4 электропоезда) и в Приморский край (3 электропоезда).

Все новые составы — это электропоезда переменного тока серии ЭП3Д производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод». Поезда оснащены системами климат-контроля, подъемниками для инвалидных колясок, креплениями для провоза велосипедов.

Кроме закупки пригородного подвижного состава, ОАО «РЖД» ежегодно осуществляет его капитальный ремонт. В 2018 году компанией запланирован капитальный ремонт 1256 вагонов пригородного подвижного состава на сумму 3,6 млрд руб. Это на 40% больше, чем в прошлом году. В настоящее время уже отремонтировано 562 вагона.

Капитальный ремонт электричек производится на специализированных ремонтных заводах или в депо и предусматривает: замену оборудования салона, узлов и агрегатов, электроники и проводки, замену оконных рам, сидений и обшивки салона, зачистку и окраску кузова с заменой их элементов.

Также в 2018 году ОАО «РЖД» запланировано приобретение 150 вагонов электропоездов «Ласточка» (или 30 составов поездов) производства ООО «Уральские локомотивы». В настоящее время осуществлена поставка 19 составов электропоездов «Ласточка» в пятивагонном исполнении.

ОАО «РЖД» — российский железнодорожный перевозчик. Компания создана 1 октября 2003 года. Правительству РФ принадлежит 100% акций компаний.

Погрузка на сети ОАО «РЖД» за 2017 год выросла на 3,2% до 1,3 млрд тонн.

Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» увеличились на 7,8% до 1,1 млрд.